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TEŠKI TRENUCI /

Ivane Paradžiković otkrila epizodu sa sinom: 'Rekla sam mu da spakira stvari i ode tati'

Ivane Paradžiković otkrila epizodu sa sinom: 'Rekla sam mu da spakira stvari i ode tati'
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iskrenom porukom uz zajedničke fotografije opisala je važnu prekretnicu u njihovu životu

11.7.2026.
11:07
Hot.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
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Ivana Paradžiković (45), nekadašnja novinarka i urednica, na svom je Instagramu obilježila 20. rođendan sina Huga serijom fotografija i iznimno emotivnom porukom koja je otkrila dosad nepoznate detalje iz njihova života.

Objavom je dala uvid u teško razdoblje kroz koje je prolazila, istovremeno slaveći snagu i podršku koju joj je sin pružio u najizazovnijim trenucima.

 

"Kad sam s tobom, ja se ne bojim"

U središtu objave nalazi se dirljiva priča iz vremena kada se novinarka suočavala s velikim profesionalnim i javnim pritiscima.

"Kad su me cipelarili, blatili ime i obraz po medijima… nisam znala koliko su daleko spremni ići. Rekla sam mu da spakira stvari i da ode tati. Nisam željela da gleda ono što dolazi", započela je svoju ispovijest Paradžiković.

Međutim, reakcija tada još dječaka Huga pokazala je zrelost i duboku povezanost s majkom.

"Primio me za ruku, pogledao u oči i rekao: 'Pa mama, ja kad sam s tobom, ja se ne bojim'", otkrila je novinarka.

Upravo taj trenutak, kako navodi, dao joj je snagu da prebrodi sve nedaće. "I zato bi vam ja sve ponovila. I neimaštinu i brigu i neizvjesnost i strah… kad bi znala da ću na kraju tog rollercoastera dobiti njega", zaključila je u opisu koji prati galeriju fotografija.

Dvadeset godina čistog ponosa

Ivana Paradžiković se nakon odlaska s televizije posvetila putovanjima i radu kao slobodna "storytellerica".

Kako je i sama priznala u nekim ranijim istupima, njezin intenzivan televizijski tempo često je značio da je bila odsutna tijekom sinova odrastanja. Čini se da sada nadoknađuje propušteno, a ova rođendanska čestitka nije samo iskaz ljubavi, već i javno priznanje važnosti obiteljske podrške. Paradžiković je ranije otvoreno govorila o njihovu odnosu i ponosu koji osjeća prema Hugu, čiji je otac producent Jan Štedul (44).

 

Ivane Paradžiković otkrila epizodu sa sinom: 'Rekla sam mu da spakira stvari i ode tati'
Foto: Instagram

 

Njezina iskrenost i ranjivost naišle su na veliko odobravanje pratitelja, koji su u komentarima uputili čestitke Hugu i riječi podrške Ivani.

"Bravo Ivana, naš veliki ponos! Pridružujem se čestitkama", napisao je jedan korisnik, dok su drugi istaknuli da je Hugo "isti mama".

 

Ivana ParadžikovićObiteljEmotivna Objava
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