Doris Pinčić osvrnula se na medijske napise o potencijalnoj vezi s televizijskim producentom Janom Štedulom s kojim je viđena na vjenčanju dugogodišnje prijateljice Jelene Veljače.

Podsjetimo, na subotnjem vjenčanju Jelene Veljače i Vite Turšića poznata voditeljica vrijeme je provodila u društvu markantnog crnokosog muškarca koji je javnosti poznat zbog veza s voditeljicom Ivanom Paradžiković te dizajnericom i PR agenticom Helenom Štedul.

Štedul surađuje s Doris na njenim audiovizualnim projektima koje proizvodi u sklopu svoje firme DPR.

Doris Pinčić za Jutarnji.hr je negirala da je u vezi s kolegom.

"To nema veze s mozgom... Isto tako onda sutra možete napisati da sam u vezi s Davorom Meštrovićem", izjavila je voditeljica.

Dugogodišnji prijatelji i suradnici

Gosti na Veljačinom vjenčanju potvrdili su da su Pinčić i Štedul zaista bili nerazdvojni, no i oni smatraju kako ih ne veže ništa više od prijateljstva i poslovnih suradnji.

"Pa, zaboga, ne mora to odmah značiti da su u vezi. Pa oni su dugogodišnji poslovni suradnici i prijatelji. To im je poveznica i s Veljačom, svi se oni znaju sa snimanja serije 'Larin izbor' još 2011. godine. Jelena i Doris otada su vrlo bliske, a na toj je seriji radio i Štedul. Budimo realni, zar bi Doris, na kojoj je toliki fokus medija, doista došla na ovo najiščekivanije vjenčanje u pratnji nekog novog frajera, tko god da on jest, ako ga uopće ima, kada se toliko trudi očuvati svoju privatnost?", izjavio je anonimni izvor za Jutarnji.hr.

Inače, Doris Pinčić je prije godinu dana potvrdila informacije o razvodu od glazbenika Borisa Rogoznice s kojim je u braku dobila dvoje djece.

"U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće, jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hrvatskoj trebalo pisati i pričali, ali ajde... Iako već neko vrijeme nismo životni partneri, i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili. Više ništa nemamo za reći o tome, niti se tiče ikog osim naše obitelji. Molimo sve da to poštuju, hvala svima na razumijevanju", objavila je tada voditeljica.