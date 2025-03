Kći Tomislava Ivčića imala je 12 godina kada je ostala bez oca: 'Mislila sam da će se vratiti'

Na današnji dan prije 32 godine, u teškoj prometnoj nesreći život je izgubio legendarni glazbenik, skladatelj i političar Tomislav Ivčić. Pjevač je iza sebe ostavio dvije kćeri, Izabelu i Kristinu, sina Ivana te suprugu Slavicu. Iako je prošlo dosta godina, zauvijek je ostavio neizbrisiv trag u srcima svojih najmilijih.

Povodom obljetnice njegove smrti razgovarali smo s novinarkom i urednicom Izabelom, kćeri slavnog glazbenika, koja se s puno emocija prisjetila voljenog oca.

Prošlo je 32 godine od smrti vašeg oca. Kako se osjećate? Liječi li vrijeme sve rane, kako kažu?

Nikada ne u potpunosti, ali se zasigurno, uz tugu otvara mjesto za neke druge emocije kao što su ponos i razumijevanje šire slike nekoga tko je meni roditelj. U ovoj fazi života, u kojoj sam usmjerena na obitelj, osjećam zahvalnost, što sam imala takvog oca i, možda će zvučati čudno, ali što više vremena prolazi, više osjećam da njegove poruke dopiru do mene. Pretpostavljam da sam puno spremnija. Ali, tu su i suze. Sve je to dio života, kada izgubiš svoju najbližu osobu.

Foto: Privatna arhiva

Koja vam je najdraža uspomena s ocem? Čega se često prisjetite?

Često ga se sjetim u nekim izazovnim trenucima i razmišljam što bi on meni tada rekao, kako bi me zagrlio. To je osjećaj koji rekreiram i zamišljam ga jer nemam, nažalost, priliku u stvarnosti ga doživjeti. Sjećam se da je bio jako zabavan, kreativan, zanimale su ga stvari van onoga čime se bavio. Što više vrijeme odmiče, shvaćam koliko su stvari koje je radio bile vizionarske, neke u Hrvatskoj i dan danas nisu ostvarene. Ta njegova crta, koju pamtim, sada mi je puno jasnija. Pitanje slobode ljudske, umjetničke, koja mu je bila jako važna. Bio je jako hrabar i u teškim trenucima. On je uvijek punim srcem davao bez obzira na posljedice i mislim da je zato napravio tako velike stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad ste izgubili oca, imali ste samo 12 godina. Kako ste podnijeli gubitak kao dijete? Jeste li bili svjesni da ga više nema ili vam je trebalo dugo da prihvatite?

To je ono razdoblje između djeteta i tinejdžera. Nisam to htjela prihvatiti jer mog oca često nije bilo doma i dugo je putovao po turnejama, ali uvijek bi se vratio. Tada sam mislila da će se vratiti te da će se nešto ipak promijeniti s vremenom. Trebalo se suočiti s tom konačnošću. Svatko se na neki način zatvori nakon takve situacije, pogotovo djeca koja se lako zatvore u sebe. Trebalo mi je jako puno vremena da se osjećam bolje nakon gubitka oca. Ali, dano mi je jako puno toga što je nezaboravno i što uvijek ostaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Prije dvije godine bila je 30. obljetnica smrti vašeg oca, koju ste obilježili koncertima u Zadru i zagrebačkom Lisinskom. Planirate li organizirati još koncerata u njegovu čast, možda i u drugim gradovima?

Voljela bih da ga se i dalje obilježava i pamti na te načine, no mislim da nešto stalno ili trajno bi izgubilo svoju svrhu, pogotovo nakon toliko godina. Možda u nekom formatu usmjerenom na nove mlade izvođače ili nove umjetnike koji dolaze. Za obljetnice koje budu malo veće, planiram koncerte. Moja želja je da stvaralaštvo moga oca opet obilježim, ali ne ove godine.

Podsjetimo, Tomislav Ivčić rođen je 6. siječnja u Zadru, a preminuo u Zagrebu, 4. ožujka 1993. godine. Ivčić je te kobne večeri 4. ožujka 1993. svojim Mercedesom pokušao izbjeći pješakinju koja je istrčala na kolnik. Prešao je u traku za suprotni smjer i frontalno se sudario s BMW-om. Smrtno su stradali on, pješakinja i suvozačica u BMW-u.

Foto: Privatna arhiva

Tomislav je bio jedan od najpoznatijih umjetnika svog vremena. Njegova popularnost proizlazila je iz brojnih nastupa na festivalima zabavne glazbe od 1970-ih godina pa nadalje. Tijekom uspješne glazbene karijere napisao je više od 200 pjesama i tekstova te snimio 23 albuma koji su se prodali u čak 2,5 milijuna primjeraka.

Njegove najpoznatije pjesme su: "Tata, vozi polako", "Otrov s tvojih usana", "Kalelarga", "Stop the war in Croatia" i "Večeras je naša fešta".

Ivčić je tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj skladao i otpjevao pjesmu na engleskom jeziku "Stop the war in Croatia". Pjesma je tada bila jako popularna i ušla je u američku top-ljestvicu Billboard Hot 100. U Novom Južnom Walesu ušla je čak u top-ljestvicu među prvih deset najslušanijih pjesama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Uživo s koncerta posvećenog Tomislavu Ivčiću. Organizator: "Ovo se ne radi preko noći, šest mjeseci radimo na tome"