Influencericu Marthu (33) bezuspješno oživljavali prolaznici: Pronađena na brodu, vlasnik njezin dečko
Točan uzrok smrti Marthe još uvijek nije poznat
Glamurozna modna dizajnerica i influencerica Martha Nolan-O’Slatarra (33) je prema pisanju Daily Maila pronađena mrtva u utorak nešto malo iza ponoći, na brodu usidrenom u poznatom Montauk Yacht Clubu na Long Islandu. Beživotno tijelo dizajnerice irskog podrijetla pronađeno je na jahti imena Ripple, a iako su prolaznici polušali reanimirati Marthu, policija okruga East Hampton ubrzo ju je proglasila mrtvom. Točan uzrok smrti još uvijek nije poznat i bit će utvrđen obdukcijom u Uredu za sudsku medicinu okruga Suffolk.
Jedna od osoba koje su bile u blizini u to vrijeme izjavila je za Daily Mail da je brod bio poznat kao party brod i da je čula vriske u trenutku kada je tijelo otkriveno.
''Samo se odjednom začulo vrištanje. Nismo znali što se događa'', rekla je za spomenuti medij.
Vlasnik broda - njezin dečko
Prema riječima drugih svjedoka za Daily Mail, vlasnik broda je dečko preminule Marthe i često su ga viđali pod utjecajem alkohola ili droge. ''Uvijek je bio pijan i izgubljen'', rekla je jedna redovita gošća, a u trenutku kada je Martha izgubila svijest, on je istrčao potpuno gol vičući: ''To je moja cura!'', pokušavajući dozvati pomoć.
Bila je poznata i omiljena u lokalnoj zajednici, a stanovnici Montauka su je opisivali kao nasmijanu i pristupačnu osobu. ''Uvijek je bila ljubazna. Ovo će se dugo prepričavati'', rekao je jedan mještanin za New York Post.
Dok je policija provodila istragu koja je potrajala do ranih jutarnjih sati srijede, područje oko broda bilo je ograđeno, a gosti kluba ispitivani. Ipak, većina posjetitelja nastavila je svoj dan kao da se ništa nije dogodilo – sunčali su se uz bazen i ručali u restoranima, iako se samo nekoliko metara dalje nalazilo mjesto tragedije.
Inače, Montauk je elitno ljetovalište poznato po luksuznim vilama, skupim restoranima i glamuroznim zabavama. Nasilni incidenti u tom dijelu Long Islanda rijetko se događaju. Klub u kojem je Martha pronađena mrtva nudi ekskluzivne sadržaje poput spa tretmana, privatne plaže, vožnje biciklima, yoge i krstarenja. Tijekom ljeta cijena noćenja doseže i do 1.500 dolara, dok su izvan sezone oko 865 dolara.
