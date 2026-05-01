Haris Džinović i Melina ipak nisu prekinuli svaki kontakt? Jedan detalj svima je promaknuo

Bosanskohercegovački folk pjevač Haris Džinović i njegova bivša supruga modna dizajnerica Melina, već neko vrijeme ne dijele ni život niti su u kontaktu, a njihov razvod i dalje izaziva interes javnosti.

Nakon što su stavili točku na dugogodišnji brak, Džinović je u više navrata javno iznosio kritike na račun bivše supruge. S druge strane, Melina se o svemu nije oglašavala te je nakon razvoda započela novi život u Monaku, gdje je kasnije upoznala i svog sadašnjeg supruga, britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iako među bivšim partnerima očito postoji određena netrpeljivost, zanimljivo je da se i dalje prate na društvenim mrežama, piše mondo.rs. Ipak, taj detalj ne mora nužno značiti da su u kontaktu – moguće je i da jednostavno nikada nisu uklonili jedno drugo s liste pratitelja.

Poznato je kako Melina aktivno vodi svoje profile, na kojima najčešće promovira vlastite modne kreacije, dok je Džinović upravljanje svojim društvenim mrežama prepustio stručnjacima za digitalni marketing.

Haris o Melininoj udaji za milijunaša: 'Život ide dalje'

Modna dizajnerica Melina ex Džinović (45) nedavno je iznenadila javnost udajom za milijunaša i organizacijom raskošnog, elitnog slavlja u Monaku. Luksuzna ceremonija okupila je odabrano društvo i brzo postala jedna od glavnih tema u medijima.

Nakon što je vijest odjeknula regijom, glazbenik Haris Džinović (74) prvi je put progovorio o svojoj bivšoj supruzi i cijeloj situaciji, otkrivajući kako danas gleda na njihov odnos i njezin novi život.

"Vjerovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Vjerovao sam u to jer sam ja obiteljski čovjek koji ima neke starinske kriterije i poglede na to, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je obitelj osnovna ćelija društva, koja se mora graditi, njegovati i poštovati. Mislio sam i učinio sam sve da to bude zauvijek'', rekao je Haris za Kurir.

Prvi put je progovorio i o tome što se njegova bivša supruga nedavno udala za drugog muškarca.

"Da je to smak svijeta, ne bih vas primio ovdje niti pristao na intervju. Ležao bih u sobi na sedativima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i nogomet", otkrio je Haris za spomenuti portal.

Na pitanje zbog čega ga je Melina ostavila, kratko je odgovorio

"Ne znam. Joj, to treba pitati osobu koja je ostavila sve ovo, ali i osobe koje ostavljaju ovakve slične obitelji i objekte - što njima nedostaje... Ja ne znam što im nedostaje. Nedostaje im daska u glavi, eto što im nedostaje'', rekao je Haris za kraj.

