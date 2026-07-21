Odmor u Zadru: Luka Modrić pozirao u društvu 'bosanske Paris Hilton'

Poznata regionalna influencerica Hana Hadžiavdagić-Tabaković (41) podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima fotografiju koja je brzo privukla pažnju - onu na kojoj pozira u zagrljaju kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, Luke Modrića (40). Susret se dogodio u Zadru, Modrićevu rodnom gradu, gdje nogometni virtuoz provodi ljetni odmor nakon iscrpljujuće sezone.

Uz fotografiju nasmijanih lica u opuštenoj atmosferi jednog zadarskog restorana, Hadžiavdagić je kratko napisala: "Jedan je Luka Modrić", no nije propustila dodati i svoj prepoznatljivi, provokativni hashtag kojim se često obračunava s kritičarima --''opet najljepša, dušmani šic šic''.

Nakon naporne sezone i još jednog zahtjevnog natjecanja s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, Luka Modrić tradicionalno se vratio u Dalmaciju kako bi napunio baterije u krugu obitelji i prijatelja. Ispod objave su se zaredali komentari puni srca i pljeska, a jedan je korisnik u šali postavio pitanje koje zanima mnoge: "Lijepo, i što Luka kaže, je li ide u penziju ili će još igrati?".

'Bosanska Paris Hilton'

Hana Hadžiavdagić, rođena Sarajka, jedna je od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama u regiji, s više od 750 tisuća pratitelja samo na Instagramu. Karijeru je započela kao novinarka i voditeljica, a a zbog svog stila stekla je nadimak ''bosanska Paris Hilton''. Tijekom godina izgradila je prepoznatljiv imidž osobe bez dlake na jeziku, a svoju popularnost iskoristila je i u poduzetničke svrhe osnivanjem brenda "Opet najljepša".