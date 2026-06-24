Hana Hadžiavdagić u štiklama i dresu poslala vatrenu poruku podrške Zmajevima

Poznata bosanskohercegovačka influencerica i poduzetnica Hana Hadžiavdagić (41), koja već godinama živi i radi u Zagrebu, još je jednom pružila podršku bosanskoj nogometnoj reprezentaciji. Uoči ključne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, Hana je na svom Instagram profilu objavila video koji je brzo privukao pažnju njezinih brojnih pratitelja.

Glamur i domoljublje uz bazen

Video, snimljen u raskošnom ambijentu vile s bazenom u Istri, prikazuje Hanu kako samouvjereno hoda u provokativnoj kombinaciji. Odjevena u skraćeni dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, bijeli donji dio kupaćeg kostima i elegantne bijele štikle s loptom pod rukom, poslala je jasnu poruku podrške: "Idemo #Zmajevi", dodavši i svoj prepoznatljivi hashtag "#DušmaniŠicŠic".

Njezina objava nije prošla nezapaženo, a komentari su se ubrzo zaredali. Pratitelji su bili oduševljeni njezinim izgledom i gestom. "Najzgodnija gazi kao gazela", "Mačko naša", "Nema bolje", samo su neke od pohvala. Posebnu pažnju privukla je neobična modna kombinacija, a jedna je pratiteljica komentirala: "Genijalna u štiklama i badiću".

Srce za Zmajeve, a problemi zbog Vatrenih

Hana se, naime, prošlu noć našla u središtu medijske pažnje zbog svog navijanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kako su prenijeli mediji, njezino glasno navijanje i puštanje navijačkih pjesama za "Vatrene" zasmetalo je susjedima, koji su zbog buke odlučili pozvati policiju. Hana Hadžiavdagić tako nastavlja intrigirati javnost, bilo da je riječ o modnim odabirima ili nesvakidašnjim situacijama. Njezina posljednja objava nije samo podrška sportašima, već i podsjetnik na to da se domoljublje i navijački žar mogu iskazati na bezbroj načina, pa čak i u štiklama pokraj bazena.