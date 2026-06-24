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'VELIKE PATRIOTE' /

Hani Hadžiavdagić susjedi pozvali policiju zbog navijanja za Vatrene: 'Bezobrazluk i primitiva'

Hani Hadžiavdagić susjedi pozvali policiju zbog navijanja za Vatrene: 'Bezobrazluk i primitiva'
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Foto: Instagram story

Influencerica trenutačno boravi na odmoru u Istri gdje je noćas navijala za Hrvatsku

24.6.2026.
10:56
Hot.hr
Instagram story
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Zagrebačka poduzetnica i influencerica Hana Hadžiavdagić (41) pratila je jučerašnju, odnosno ranojutarnju utakmicu Hrvatske i Paname, koja je po hrvatskom vremenu započela u 1 sat iza ponoći. Iz njezinih objava na društvenim mrežama bilo je jasno za koga navija.

Hadžiavdagić, koja trenutačno boravi na odmoru u Istri, na Instagram Storyju podijelila je fotografije na kojima pozira u dresu hrvatske reprezentacije, koji je iskombinirala s crvenim kupaćim kostimom. Pokazala je i atmosferu u kući u kojoj odmara s društvom te kako zajedno čekaju početak utakmice i navijaju za Hrvatsku.

Hani Hadžiavdagić susjedi pozvali policiju zbog navijanja za Vatrene: 'Bezobrazluk i primitiva'
Foto: Instagram story

'Zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme'

No, navijačko raspoloženje nije se svidjelo svima. Kako je otkrila influencerica, njihovo slavlje i puštanje navijačkih pjesama zasmetalo je susjedima, koji su navodno pozvali policiju.

O svemu se oglasila u podužoj objavi na Instagramu.

„Dakle, pošteni susjedi, velike patriote zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme i jer čekamo igru naše Hrvatske i Vatrenih. Da napomenem, tu smo od subote. Niti jednu večer nismo puštali glazbu i išlo se spavati u 22. Preko dana smo bili više nego pristojni. Bezobrazluk i primitiva“, napisala je.

Hani Hadžiavdagić susjedi pozvali policiju zbog navijanja za Vatrene: 'Bezobrazluk i primitiva'
Foto: Instagram story

U nastavku je uputila apel policiji.

„Apeliram policiju da zaštiti ljude i turiste koji su došli navijati za repku od ovakvih ljudi koji su očito protiv Hrvatske i turizma u zemlji kojoj žive. Hvala“, poručila je.

Hana HadžiavdagićSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Susjedi
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