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Nikada vatrenije izdanje Hane Hadžiavdagić? U izazovnoj kombinaciji poručila fanovima da je najljepša

Nikada vatrenije izdanje Hane Hadžiavdagić? U izazovnoj kombinaciji poručila fanovima da je najljepša
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Foto: Instagram

Na seriji fotografija i videozapisa, Hana pozira na pramcu broda u kupaćem kostimu, uživajući u čaši bijelog vina pod suncem

9.6.2026.
12:48
Hot.hr
Instagram
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Dok se mnogi tek pripremaju za ljetne mjesece, zagrebačka poduzetnica i influencerica Hana Hadžiavdagić (41), već je otvorila sezonu kupanja. Svojim pratiteljima na Instagramu pružila je uvid u dan proveden na moru kod otoka Raba, gdje je spojila odmor, posao i gastronomiju, a sve je začinila svojim prepoznatljivim stilom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hana Hadžiavdagić (@hana)

Na seriji fotografija i videozapisa, Hana pozira na pramcu broda u kupaćem kostimu, uživajući u čaši bijelog vina pod suncem. Tirkizno more i vedro nebo Raba, otoka poznatog po nadimku "Sretan otok", poslužili su kao savršena kulisa za ono što se na prvu čini kao bezbrižan odmor. ''Opet najljepša'', kratko je napisala ispod fotografije. 

Osim sunčanja, u fokusu objave našla se i raskošna mediteranska kuhinja. Video prikazuje bogatu tjesteninu s obiljem plodova mora, uključujući škampe i školjke, ali i impresivan trenutak u kojem se iz bazena vadi živi hlap, cijenjeni jadranski rak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hana Hadžiavdagić (@hana)

Njezini su pratitelji objavu dočekali s oduševljenjem, a osim brojnih emotikona srca, istaknuo se komentar jedne obožavateljice:  "Neko potroši bogatstvo da zablista, a ti od 5 eura napraviš da izgleda kao milion. Stil se ne kupuje novcem. Ti si najbolji dokaz za to." 

Hana HadžiavdagićKupaći KostimInfluencerica
komentara
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