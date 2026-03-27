Hana Hadžiavdagić o kaosu u podsljemenskoj zoni: 'Vjetar nalikuju na dim, sve izgleda katastofalno'

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tijekom četvrtka i petka ostavlja iza sebe značajne posljedice, a najveće štete zabilježene su na području Zagreba. Olujni udari vjetra, koji su premašivali 100 kilometara na sat, uzrokuju materijalnu štetu, ruše stabla i otežavaju svakodnevno funkcioniranje građana.

Na izvanrednoj konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako su tijekom noći zabilježeni udari vjetra i do 120 kilometara na sat na području Črnomerca, dok su jutarnji udari, prema njegovim riječima, bili čak i jači nego tijekom razorne oluje 2023. godine, kada su dvije osobe izgubile život. Posebno je naglasio da je najviše štete pretrpjela podsljemenska zona.

Foto: Privatni album

Kako bismo dobili uvid u stvarno stanje na terenu, kontaktirali smo Hana Hadžiavdagić Tabaković (40), jednu od najpoznatijih regionalnih influencerica i poduzetnica, koja već nekoliko godina živi na Šestinama – području koje se, prema riječima gradonačelnika, našlo među najpogođenijima u ovom nevremenu.

''Jaki su udari vjetra ovdje na Šestinama. Mi smo na Šestinskom dolu i zaista je katastrofa – cijelo jutro, zapravo još od jučer puše i cijelu noć nije stalo. Nanosi vjetra izgledaju kao dim, kao neka dimna zavjesa. Zaista tako nosi kišu'', rekla nam je Hana pa otkrila kako imaju manje oštećenje na zgradi.

Foto: Privatni album

''Imamo manja oštećenja na zgradi s druge strane. Mala je to zgrada, urbana vila, ali susjedima je s te strane veće oštećenje jer je udar vjetra od Sljemena jači nego kod nas. Vjetar nam je u dvorište nanosio najlon, smeće, valjda sve što je pokupio iz okolnih kuća i stanova. Znam da je na Prekrižju palo drvo. Također znam da je na Šestinskom dolu, na Dedićima, isto palo drvo na cestu. Susjeda je jutros pokušala otići na posao, ali se morala vratiti'', kaže Hana i dodaje.

Foto: Privatni album

''Mi smo spustili sve rolete u kući i, hvala Bogu, imamo hrane i kruha – sve smo kupili još sinoć, odnosno jučer – tako da danas nećemo nikamo ići. Vidjela sam i da je došao alarm da djeca ne idu u školu. Mi nemamo djece, ali imaju susjedi, pa znam da danas nitko nije otišao u školu. Kod nas se, srećom, nije dogodilo ništa strašno, iako su udari vjetra veliki. Ipak, sve izgleda prilično grozno kad se izađe van'', rekla je Hana za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte izvanredne vijesti RTL-a o nevremenu diljem Hrvatske!