Glumica Arija Rizvić u oskudnom tigrastom kompletiću iznenadila pratitelje

Glumica Arija Rizvić (31), koju gledatelji trenutno prate u RTL-ovoj seriji Sjene prošlosti, pokazala je da itekako zna uživati u ljetu. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj u prvom planu dolazi do izražaja njezin besprijekorni stil.

Arija je pozirala u tigrastom kompletu – gornji dio u obliku kupaćeg kostima, dok je donji lagani tigrasti pareo. Outfit je upotpunila crnim sunčanim naočalama koje joj odlično pristaju i jednostavnom bijelom ogrlicom od školjkica, savršenim morskim detaljem. S ledenom kavom u ruci i osmijehom koji otkriva koliko uživa, Arija je pravi ljetni vibe.

Fotografija je nastala u hladovini, dok se glumica opuštala na ležaljci, a njezini pratitelji odmah su joj uputili komplimente: "Ljepotice predivna, blistaš!"

Osim na ekranu, Arija je sretna i u privatnom životu. U vezi je sa sportskim novinarom i voditeljem RTL-a Markom Vargekom, s kojim je i zaručena. Njih dvoje često dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a čini se da im ljeto posebno godi.

