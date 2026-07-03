Georgina Rodriguez nakon utakmice Hrvatske i Portugala proslavila novi rekord Cristiana Ronalda

Georgina Rodriguez (32), zaručnica portugalske legende Cristiana Ronalda (41), na Instagramu je objavila podršku njemu i portugalskoj reprezentaciji. Naime, utakmicu je pratila iz vlastitog doma, a poseban ponos osjetila je pogotkom Ronalda s bijele točke, čime je došlo do izjednačenja.

Na jednoj od fotografija prikazano je svečano otvorenje uoči početka dvoboja, dok se na drugoj vidi njezin sin kako stoji ispred reklama i gleda portugalske reprezentativce neposredno prije izlaska na teren. Uz objave je dodala i portugalsku zastavu te emoji crvenog srca, ističući svoju sreću i podršku.

Foto: Instagram/Screenshot

Nakon završetka utakmice u Torontu podijelila je novi Instagram story u kojemu je istaknula svog zaručnika Cristiana Ronalda, čime mu je ponovno javno pružila podršku nakon vrlo važnog susreta za njega i Portugal. "Najstariji igrač koji je zabio u nokaut fazi Svjetskog prvenstva - Cristiano Ronaldo", piše na fotografiji uz koju je dodano: "Portugal nezaustavljiv #VaiDarPortugal".

Foto: Instagram/Screenshot

Podrška obitelji u važnim trenucima karijere

Podsjetimo se, ovo bi mogao biti posljednji nastup legendarnog igrača za portugalsku reprezentaciju, stoga je jasno da je Ronaldu sinoćna stresna utakmica bila vrlo značajna i emotivna, a Georgina je još jednom pokazala da nastavlja ponosno bodriti Ronalda na terenu.