Freddie Mercury i Queen ispisali su povijest: Njihov legendarni nastup zamalo se nije održao

Na današnji dan, 13. srpnja 1985. godine, na londonskom stadionu Wembley održan je jedan od najspektakularnijih glazbenih događaja svih vremena – humanitarni koncert Live Aid, čiji je cilj bio prikupiti sredstva za pomoć gladnoj Etiopiji.

Na tom globalnom događaju, pred publikom od 72.000 ljudi i 1,9 milijardi gledatelja diljem svijeta, nikakva izvedba nije ostavila veći trag od one grupe Queen, predvođene nezaustavljivim Freddiejem Mercuryjem, piše The Sun.

Foto: Profimedia

Nastup za pamćenje

Uoči nastupa, činilo se da Queen možda nije najbolji izbor. Gitarist Brian May priznao je godinu dana poslije: "Definitivno smo oklijevali oko sudjelovanja". Istodobno, i sam organizator Bob Geldof sumnjao je u tu odluku, uvjeren da su možda najbolji dani iza njih. No promotor Harvey Goldsmith nije odustajao, smatrao je da je baš Queen ključ za podizanje koncerta na višu razinu.

Kao odgovor na inicijativu, bend je odlučio ozbiljno shvatiti izazov. Zbog nedostatka tonske probe i nastupa po danjem svjetlu – uvjeta koji im nisu bili najpoželjniji – pripremali su se tjedan dana u londonskom kazalištu Shaw, uvježbavajući skraćeni repertoar do savršenstva. Znali su da imaju samo jednu priliku da ispune očekivanja milijardi gledatelja.

Kad je u 18.41 sati Freddie Mercury, odjeven skromno, u bijele traperice i potkošulju, izašao pred publiku, činilo se da je riječ o običnoj izvedbi, no vrlo brzo postalo je jasno da se događa nešto izvanredno. Započeo je skraćenom verzijom "Bohemian Rhapsody", zatim je slijedio "Radio Ga Ga", pri čemu je Mercury uspio izvesti savršeno sinkronizirano pljeskanje s publikom. Njegov legendarni "Ay-Oh" poziv i komunikacija s publikom je kasnije proglašena "notom koja se čula oko svijeta".

Foto: Profimedia

Freddiejeva vokalna improvizacija i snažna interakcija s publikom označili su početak nezaboravne, 21-minutne glazbene eksplozije, koju su dodatno pojačale energične izvedbe pjesama "Hammer to Fall" i "Crazy Little Thing Called Love". Vrhunac nastupa došao je s nezaboravnim izvedbama pjesama "We Will Rock You" i "We Are the Champions", koje su stvorile trenutak zajedništva, nadmašujući klasičnu glazbenu izvedbu. BBC-jev glazbeni kritičar Paul Gambaccini nije mogao ne primijetiti kako je "Queen ukrao show", dok je glazbenik Elton John, očaran energijom na pozornici, kroz šalu dodao: "Gadovi, ukrali ste show!"

Freddie Mercury, rođen kao Farrokh Bulsara u Zanzibaru, bio je sramežljiv i povučen u privatnom životu, a na pozornici ekstravagantni glazbenik s vokalnim rasponom od četiri oktave. Iako mu je AIDS dijagnosticiran dvije godine kasnije, Mercury se 1985. godine već borio s prvim simptomima bolesti. Unatoč zdravstvenim problemima i protiv liječničkih preporuka, pristupio je nastupu s energično. Bob Geldof je jednom prilikom opisao događaj: "Bila je to savršena pozornica za Freddieja: cijeli svijet."

Nakon četrdeset godina, snimka njihovog nastupa fascinira nove generacije i ostala je mjerilo svih budućih izvedbi uživo.

