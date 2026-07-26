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LJETNI PREDAH /

Franka Batelić pokazala rijetke obiteljske trenutke: 'Uglavnom nestanem gdje sam najsretnija'

Franka Batelić pokazala rijetke obiteljske trenutke: 'Uglavnom nestanem gdje sam najsretnija'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

S obitelji ovog ljeta uživa na hrvatskoj obali i u Italiji

26.7.2026.
22:33
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Pjevačica i poduzetnica Franka Batelić (34) ljeto provodi daleko od poslovnih obveza, uživajući u zajedničkim trenucima sa suprugom, bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom (40), te njihovom djecom. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s odmora u Hrvatskoj i Italiji, otkrivši djelić obiteljske atmosfere.

"Uglavnom nestanem i prisutna sam tamo gdje me najviše trebaju, gdje sam najsretnija", napisala je Franka u opisu objave koja sadrži čak 19 fotografija s ljetovanja.

Fotografije bilježe jednostavne ljetne radosti - igru djece na plaži, plovidbu brodom, kupanje u moru te zajedničke obroke i šetnje. Odmor je uslijedio neposredno nakon što su Franka i Vedran 21. srpnja proslavili osmu godišnjicu braka.

Osim hrvatske obale, obitelj je posjetila i Veneciju. Franka je podijelila nekoliko fotografija iz grada na kanalima, uključujući vožnju gondolom i šetnje pitoresknim ulicama.

Među brojnim pozitivnim komentarima jedan je pratitelj nasmijao mnoge upitavši: "Tko je ovaj dečko s Ružicom?", aludirajući na fotografiju Vedrana Ćorluke s njihovom kćeri.

Podsjetimo, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine, kada su se vjenčali u Balama u Istri. Zajedno imaju dvoje djece, sina Viktora i kćer Gretu.

Franka BatelićVedran ćorlukaObiteljski OdmorLjeto
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