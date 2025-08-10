Fotografija trudne Aleksandre Prijović raznježila obožavatelje: 'Najljepša mama na svijetu'

Jedna od najtraženijih pjevačica u regiji, Aleksandra Prijović (29), broji sitno do porođaja. Poznata pjevačica sa suprugom Filipom Živojinovićem (40), posinkom Lepe Brene (64), očekuje djevojčicu, a prije šest godina dobili su sinčića Aleksandra. Izvođačica hitova "Dam Dam Dam" i "Legitimno" sada je počastila fanove fotografijom s trudničkim trbušćićem, a brojni su obožavatelji pohrlili u komentare, raznježeni prizorom.

Foto: Instagram

"Omiljena trudnica i najljepša mama na svijetu", "Najljepša trudnica, jedva čekamo", "Naše djevojčice", pisali su fanovi te zaželjeli puno zdravlja i sreće trudnici. Pjevačica je okupana suncem pozirala u haljini cvjetnog uzorka, držeći se za trbuščić.

Brojne fanove zanima kako će se kćerkica zvati, no bračni par zagonetno od javnosti krije koje će ime nadjenuti prinovi.

S obzirom na to da Aleksandrina karijera konstantno napreduje, njena je svakodnevica ispunjena brojnim obavezama. Zbog toga, pjevačica je odlučila angažirati profesionalnu pomoć.

Kako je naveo Informer ranije, buduća dadilja imat će zadatak brinuti o bebi, ali i o starijem sinu Aleksandru. Za tu odgovornu ulogu nudi se mjesečna plaća od čak 5.000 eura, ali uz visoke zahtjeve - potpuna dostupnost 0-24 i stroga diskrecija.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović u intervjuu za RTL: 'Razumijem da nismo svi isti i da netko nešto ne voli, ali ne i to da ne mogu reći bravo! To zamjeram'