Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta

Glumica Charlize Theron ove je godine proslavila okrugli 50. rođendan te je za medije otkrila tajnu svog mladolikog izgleda. 'Moja je rutina istovremeno zahtjevna i jednostavna. Vrlo sam dosljedna svojoj večernjoj rutini jer tada, kad djeca odu na spavanje, mogu odvojiti vrijeme za sebe. Priuštim si vrući tuš te se zaista posvetim njezi kože – možda stavim masku za lice ili upotrijebim laserski uređaj. Koristim tonik, serum i vrlo bogatu kremu Dior Capture. Večernja mi je rutina svetinja, dok se ujutro sve zapravo svodi na to da isperem nanesene proizvode i obilno nanesem kremu sa zaštitnim faktorom.

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Zvijezda filma Odiseja naglasila je da, prema njoj, ljepota ipak dolazi iznutra. 'Za mene je ljepota unutarnja. U posljednjem sam desetljeću zaista počela više uvažavati vlastiti doživljaj sebe nego pogled drugih ljudi. To mi je pružilo osjećaj velike snage i nadam se da će i mlade djevojke usvojiti tu mantru', rekla je.

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Ples, joga i pilates

Lijep izgled je više od njege kože. Theron puno vremena posveti i vježbanju. Jedna od njezinih najvećih ljubavi je ples. 'Ples je velik dio mene jer danas doista ne bih bio ovdje kao glumica – ili bilo kakav pripovjedač – da nije bilo plesa', dodaje. Kaže da je ples promijenio njezin život te je to razlog zašto je otvorila vlastiti plesni studio. 'Željela sam mladima omogućiti da kroz ples istražuju pripovijedanje; stvoriti prostor koji na svim razinama odražava našu zajednicu i njezinu raznolikost, a ne njezinu stereotipnu, kalupnu verziju. To je prostor u kojem možeš biti svoj', zaključila je glumica.

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Uz ples, u svoju fitnes rutinu uključuje pilates i jogu za koje kaže da nema ničeg boljeg od bavljenja tih aktivnostima, te iako joj je prehrana bitna, sve više pažnje posvećuje načinu na koji s kreće.

Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia