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TEK JOJ JE 50 /

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta
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Foto: John Fycke/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Zvijezda mnogobrojnih filmova dokazuje da su godine samo broj te u 50-ima izgleda savršeno

15.7.2026.
9:35
Hot.hr
John Fycke/AdMedia/Sipa Press/Profimedia
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Glumica Charlize Theron ove je godine proslavila okrugli 50. rođendan te je za medije otkrila tajnu svog mladolikog izgleda. 'Moja je rutina istovremeno zahtjevna i jednostavna. Vrlo sam dosljedna svojoj večernjoj rutini jer tada, kad djeca odu na spavanje, mogu odvojiti vrijeme za sebe. Priuštim si vrući tuš te se zaista posvetim njezi kože – možda stavim masku za lice ili upotrijebim laserski uređaj. Koristim tonik, serum i vrlo bogatu kremu Dior Capture. Večernja mi je rutina svetinja, dok se ujutro sve zapravo svodi na to da isperem nanesene proizvode i obilno nanesem kremu sa zaštitnim faktorom. 

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta
Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Zvijezda filma Odiseja naglasila je da, prema njoj, ljepota ipak dolazi iznutra. 'Za mene je ljepota unutarnja. U posljednjem sam desetljeću zaista počela više uvažavati vlastiti doživljaj sebe nego pogled drugih ljudi. To mi je pružilo osjećaj velike snage i nadam se da će i mlade djevojke usvojiti tu mantru', rekla je. 

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta
Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia

Ples, joga i pilates

Lijep izgled je više od njege kože. Theron puno vremena posveti i vježbanju. Jedna od njezinih najvećih ljubavi je ples. 'Ples je velik dio mene jer danas doista ne bih bio ovdje kao glumica – ili bilo kakav pripovjedač – da nije bilo plesa', dodaje.  Kaže da je ples promijenio njezin život te je to razlog zašto je otvorila vlastiti plesni studio. 'Željela sam mladima omogućiti da kroz ples istražuju pripovijedanje; stvoriti prostor koji na svim razinama odražava našu zajednicu i njezinu raznolikost, a ne njezinu stereotipnu, kalupnu verziju. To je prostor u kojem možeš biti svoj', zaključila je glumica. 

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta
Foto: mpi099/MediaPunch/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uz ples, u svoju fitnes rutinu uključuje pilates i jogu za koje kaže da nema ničeg boljeg od bavljenja tih aktivnostima, te iako joj je prehrana bitna, sve više pažnje posvećuje načinu na koji s kreće.

Fotografije Charlize Theron bez Photoshopa ostavljaju bez teksta
Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia

Charlize TheronOdiseja50 GodinaGlumicaLjepota
komentara
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