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Charlize Theron u toplesu raspametila pratitelje: Nosila je samo dijamantne naušnice

Charlize Theron u toplesu raspametila pratitelje: Nosila je samo dijamantne naušnice
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Foto: ABACAPRESS.COM/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok je u Londonu predstavljala Nolanovu dugo očekivanu 'Odiseju', Charlize Theron pažnju nije privukla samo na crvenom tepihu

7.7.2026.
18:22
Hot.hr
ABACAPRESS.COM/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Charlize Theron ponovno je dokazala zašto je jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Dok traje promotivna turneja za novi film Christophera Nolana 'Odiseja', glumica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija iz Londona, a jedna je u trenu privukla svu pažnju.

Na Instagramu je objavila kadar nastao tijekom priprema za after party nakon londonske premijere. Pedesetogodišnja oskarovka pozirala je u toplesu, grudi prekrivši rukama, dok je cijeli izgled upotpunila upečatljivim crvenim ružem, elegantno podignutom kosom i raskošnim dijamantnim naušnicama modne kuće Glenn Spiro.

Iako je upravo ta fotografija izazvala najveći interes njezinih pratitelja, Theron je na samoj premijeri zablistala u sofisticiranoj crnoj baršunastoj haljini, koju je kombinirala s dugim bijelim rukavicama. Glamurozno izdanje savršeno se uklopilo u atmosferu jednog od najiščekivanijih filmskih događaja godine.

Charlize Theron u toplesu raspametila pratitelje: Nosila je samo dijamantne naušnice
Foto: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca Press/Profimedia

U Nolanovoj Odiseji Charlize Theron tumači Kalipso, nimfu i morsku božicu koja spašava Odiseja nakon brodoloma te ga, očarana njime, godinama zadržava na svom otoku. U glavnoj ulozi legendarnog junaka pojavljuje se Matt Damon, a glumačku ekipu čine i Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, John Leguizamo i Benny Safdie, koji su zajedno prošetali crvenim tepihom londonske premijere.

Novi film Christophera Nolana već se opisuje kao njegov najambiciozniji projekt dosad. S budžetom od čak 250 milijuna dolara, Odiseja je ujedno i najskuplji film koji je slavni redatelj snimio, zbog čega su očekivanja publike i filmskih kritičara iznimno velika.

Charlize TheronDijamantiToples
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