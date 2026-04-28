Fatalna Ruskinja ponovno u središtu pažnje: Sve je počelo žestokim ispadom

Jedan od najpoznatijih ruskih televizijskih voditelja i bliskih Putinovih medijskih saveznika Vladimir Solovjov javno se ispričao influencerici i bivšoj manekenki Viktoriji Bonyi nakon žestokog verbalnog ispada u svom televizijskom programu.

Tijekom emisije “Potpuni kontakt", Solovjov je u izravnom prijenosu priznao da je pretjerao u riječima te uputio ispriku Bonyi, koja ga je prethodno javno prozvala.

“Prvo, izgledate sjajno. Drugo, naravno da se trebam ispričati. U pravu ste. Bio sam previše emotivan i, bez obzira na motive, trebao sam biti mnogo oprezniji s riječima koje su izgovorene uživo u programu”, rekao je Solovjov.

Uvredljivi izrazi

Samo nekoliko dana ranije, Solovjov je Bonju u svojoj emisiji žestoko napao, koristeći uvredljive izraze, što je izazvalo burne reakcije javnosti i kritike na društvenim mrežama. U istom valu kritika pridružili su mu se i pojedini političari i komentatori.

No, nakon što je Bonyjina izjava dospjela do šire javnosti i izazvala političku pozornost, Solovjov je promijenio ton i javno ublažio retoriku.

“Drago mi je da ste se ispričali”, odgovorila mu je Bonya tijekom razgovora u emisiji.

Političke poruke i kontroverze

Cijeli sukob dodatno je eskalirao nakon što je Bonya ranije u javnom obraćanju govorila o problemima u Rusiji i spomenula da se dio građana boji predsjednika Vladimira Putina. Kremlj je kasnije poručio kako se određeni navodi razmatraju.

Solovjov je pak tvrdio da je njegova reakcija bila potaknuta upravo tim izjavama, posebno dijelom koji se odnosi na strah od predsjednika, što je on odbacio tvrdeći da Rusi Putina vole, a ne da ga se boje.

Žestoke riječi i val kritika

Prije isprike, Solovjov je Bonyu u svojoj emisiji nazvao nizom uvredljivih izraza, što je izazvalo oštre reakcije dijela javnosti i optužbe za mizoginiju. Kritike su se pojačale nakon što su se u raspravu uključili i drugi javni akteri s dodatnim uvredljivim komentarima.

Bonja je kasnije na društvenim mrežama objavila i AI-generirani video u kojem se prikazuje u superherojskom obračunu sa svojim kritičarima, dodatno podižući vidljivost cijelog slučaja.

Iako je Solovjov u programu pokušao smiriti situaciju isprikom, cijeli slučaj i dalje izaziva podijeljene reakcije u javnosti, a medijski rat između televizijskog voditelja i influencerice očito još nije završen.