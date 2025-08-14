Ellie Goldstein ispisuje povijest: Prva osoba s Downovim sindromom koja će biti u plesnom showu

Model i plesačica Ellie Goldstein (22) prva je osoba s Downovim sindromom koja će sudjelovati u novoj sezoni plesnog showa Strictly Come Dancing.

Foto: Profimedia

Ellie je manekenka, glumica i zagovornica prava osoba s invaliditetom koja se godinama bori za veću vidljivost i zastupljenost na malim ekranima, a njezin ulazak u show mnogi vide kao važan korak naprijed.

Izvršna direktorica britanske Udruge za Downov sindrom, Carol Boys, istaknula je koliko je sretna zbog Ellienog izbora i pohvalila njezinu snagu i predanost. “Potrebno je da ljudi s Downovim sindromom vide sebe u velikim TV projektima. Ellie će mnogima biti uzor”, poručila je.

Foto: Profimedia

Goldstein se već pojavila u programu BBC Breakfast Studios u Manchesteru, gdje je govorila o nadolazećem izazovu i pred kamerama pokazala nekoliko plesnih poteza kojima je osvojila publiku.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor je otvorio prvu tvrtku na Mjesecu: 'Hard disk je gore, to je moj digitalni ured'