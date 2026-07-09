Ella Dvornik sa svojim je pratiteljima podijelila novu promjenu izgleda te privukla brojne pohvale

Nakon što je mjesecima nosila plavu boju kose, sada se odlučila za hrabru novu boju - tamno sivu. Odluka, kako je otkrila, nije bila laka i u nju je uključila i svoje fanove, no konačni je savjet ipak došao od stručnjaka, i to s vrlo praktičnim razlogom.

Odluka pala u salonu

Blogerica Ella Dvornik (35) je u opisu objave na Instagramu, koja se sastoji od nekoliko fotografija na kojima ponosno pokazuje novi izgled, detaljno objasnila proces koji je prethodio bojenju. "Dvoumila sam se između bijele, bež i sive. Većina vas je odabrala bež, a siva je bila druga po glasovima", napisala je influencerica. Ipak, ishod je bio drugačiji. "Aliiii kad sam se konzultirala s curama u @vikleriruz odabrale smo ipak tamno sivu na kraju jer sam malo previše pocrnila pa bi s bijelom ili bež izgledala malo čudno", pojasnila je Ella. Svoju odluku da svjetlije nijanse ostavi za zimske mjesece, "kad joj splasne boja kože", njezini su pratitelji s oduševljenjem prihvatili. Unatoč tome što je njihov prvi izbor bio drugačiji, komentari su bili puni podrške i pohvala. "Ispalo je top", "Znaju cure sve. Samo ih pitaj i dileme nestaju. Vrlo dobar odabir" i "Odlično je ispalo", samo su neke od reakcija, potvrđujući da je odabir bio pun pogodak.

U korak sa svjetskim trendovima

Ellin odabir sive boje nije samo praktičan, već se savršeno uklapa u svjetske trendove. Naime, upravo su sive i pepeljaste nijanse kose proglašene jednim od najvećih beauty trendova za 2026. godinu. Ono što se nekad smatralo znakom starenja koji treba prekriti, danas je postalo simbol odvažnosti i sofisticiranog stila. Od suptilnih sivih pramenova do hrabrih grafitnih tonova kakve sada nosi i Ella, siva kosa postala je modni izričaj koji slave brojne svjetske zvijezde.

Ova promjena za Ellu dolazi u razdoblju velikih životnih promjena, obilježenom sudskim procesima vezanim za razvod, ali i novim počecima i projektima. Čini se da je nova frizura još jedan korak u njezinoj osobnoj evoluciji, a kako sama kaže, već razmišlja o budućnosti. "Šiške rastu pa ćemo vidjeti što će me puknuti nakon ljeta", zagonetno je zaključila.