FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEK SI IM POKAZALA' /

Ella Dvornik objavila video i pokrenula lavinu komentara: 'Di su ti djeca?'

Ella Dvornik objavila video i pokrenula lavinu komentara: 'Di su ti djeca?'
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U kratkom videu, Ella se isprva snima sama kako trči, a preko ekrana se ispisuje pitanje koje joj, sudeći po reakcijama, pratitelji često postavljaju

29.6.2026.
22:25
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Poznata po svom otvorenom i direktnom stilu, hrvatska influencerica Ella Dvornik (35) iskoristila je svoje društvene mreže kako bi se na duhovit, ali oštar način osvrnula na dvostruke standarde s kojima se majke svakodnevno suočavaju. Njezin najnoviji video, iako traje svega nekoliko sekundi, pokrenuo je lavinu komentara i pružio osjećaj zajedništva brojnim ženama koje se prepoznaju u njezinoj poruci.

'Nek' si im pokazala'

U kratkom videu, Ella se isprva snima sama kako trči, a preko ekrana se ispisuje pitanje koje joj, sudeći po reakcijama, pratitelji često postavljaju: "Di su ti djeca?". Umjesto pisanog odgovora, ona je samo okrenula kameru i snimila svoje dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, kako bezbrižno voze bicikle na stazi iza nje. 

Njezini pratitelji odmah su prepoznali suštinu poruke. "Kako nitko nikad tate ne pita gdje su im djeca", istaknuo je jedan od najpopularnijih komentara koji sažima frustraciju mnogih. Druge su se žene nadovezale vlastitim iskustvima: "Vječno pitanje za nas razvedene mame", te "Ne daj Bože da mama ode sama negdje bez djece. Spektakl". Komentari poput "Dobraaaa, nek' si im pokazala i to bez riječi. Kratko i jasno" pokazuju da je Ella svojim potezom uspješno umanjila znatiželju znatiželjcima.

Podsjetimo, Ella dijeli skrbništvo nad kćerima s bivšim mužem Charlesom Pearceom, s kojim je brakorazvodnu parnicu pokrenula još 2022. godine. 

Ella Dvornik objavila video i pokrenula lavinu komentara: 'Di su ti djeca?'
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Svojim kratkim videom, Ella Dvornik poslala je poruku da je vrijeme da se prestane preispitivati svaki korak jedne majke i da se njezina vrijednost ne mjeri isključivo prisutnošću uz djecu.

Ella DvornikCharles PearceLumi WrenBalie DeeMajčinstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike