Ella Dvornik objavila video i pokrenula lavinu komentara: 'Di su ti djeca?'

Poznata po svom otvorenom i direktnom stilu, hrvatska influencerica Ella Dvornik (35) iskoristila je svoje društvene mreže kako bi se na duhovit, ali oštar način osvrnula na dvostruke standarde s kojima se majke svakodnevno suočavaju. Njezin najnoviji video, iako traje svega nekoliko sekundi, pokrenuo je lavinu komentara i pružio osjećaj zajedništva brojnim ženama koje se prepoznaju u njezinoj poruci.

'Nek' si im pokazala'

U kratkom videu, Ella se isprva snima sama kako trči, a preko ekrana se ispisuje pitanje koje joj, sudeći po reakcijama, pratitelji često postavljaju: "Di su ti djeca?". Umjesto pisanog odgovora, ona je samo okrenula kameru i snimila svoje dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, kako bezbrižno voze bicikle na stazi iza nje.

Njezini pratitelji odmah su prepoznali suštinu poruke. "Kako nitko nikad tate ne pita gdje su im djeca", istaknuo je jedan od najpopularnijih komentara koji sažima frustraciju mnogih. Druge su se žene nadovezale vlastitim iskustvima: "Vječno pitanje za nas razvedene mame", te "Ne daj Bože da mama ode sama negdje bez djece. Spektakl". Komentari poput "Dobraaaa, nek' si im pokazala i to bez riječi. Kratko i jasno" pokazuju da je Ella svojim potezom uspješno umanjila znatiželju znatiželjcima.

Podsjetimo, Ella dijeli skrbništvo nad kćerima s bivšim mužem Charlesom Pearceom, s kojim je brakorazvodnu parnicu pokrenula još 2022. godine.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Svojim kratkim videom, Ella Dvornik poslala je poruku da je vrijeme da se prestane preispitivati svaki korak jedne majke i da se njezina vrijednost ne mjeri isključivo prisutnošću uz djecu.