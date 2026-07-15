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SRETNE VIJESTI /

Bio je zvijezda Disneyeve serije, a sada čeka prvo dijete: Dylan Sprouse otkrio spol djeteta

Bio je zvijezda Disneyeve serije, a sada čeka prvo dijete: Dylan Sprouse otkrio spol djeteta
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Poznati par u popularnom podcastu podijelio je sretnu vijest o dolasku kćeri, dok je mađarska manekenka iskreno progovorila o borbi s endometriozom i nerealnim standardima ljepote

15.7.2026.
22:04
Maja Jakirčević
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Glumac Dylan Sprouse (33) i njegova supruga, manekenka Barbara Palvin (32), u najnovijoj epizodi podcasta "Wildmen" podijelili su sretne vijesti i otkrili da očekuju djevojčicu. U opuštenom i iskrenom razgovoru, par je s obožavateljima podijelio intimne detalje o trudnoći, ali i o Barabarinoj dugogodišnjoj borbi sa zdravstvenim problemima.

Djevojčica na putu

U epizodi koju su vodili Dylan i njegov kolega Brendan Columbus (34), atmosfera je bila ispunjena smijehom i zaigranim zadirkivanjem dok je par s uzbuđenjem govorio o prinovi. Djevojčicu od milja već zovu "Princhipessa", a njihova radost bila je očita dok su raspravljali o budućoj roditeljskoj ulozi. Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, a komentari podrške i lijepih želja preplavili su objavu, potvrđujući da je par jedan od omiljenih u svijetu slavnih.

Osim sretnih vijesti, razgovor je poprimio i ozbiljniji ton kada je Barbara odlučila otvoreno progovoriti o izazovima s kojima se suočava. Njezina priča nudi rijedak uvid u stvarnost trudnoće, daleko od idealizirane slike koja se često prikazuje u medijima.

 

Bio je zvijezda Disneyeve serije, a sada čeka prvo dijete: Dylan Sprouse otkrio spol djeteta
Foto: Profimedia

Iskreno o trudnoći i borbi s endometriozom

Mađarska manekenka, koja je karijeru započela sa samo 13 godina, podijelila je svoje iskustvo s endometriozom i adenomiozom, stanjima koja uzrokuju kroničnu bol i mogu utjecati na plodnost. Endometrioza je bolest koja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pogađa otprilike 10 posto žena reproduktivne dobi diljem svijeta, no o njoj se još uvijek nedovoljno govori. Palvin je opisala fizičke izazove trudnoće, uključujući debljanje i promjene na tijelu, ističući kako je važno srušiti tabue koji okružuju ovu temu.

 

Bio je zvijezda Disneyeve serije, a sada čeka prvo dijete: Dylan Sprouse otkrio spol djeteta
Foto: instagram

 

Njezina hrabrost da javno progovori o zdravstvenim problemima naišla je na veliko odobravanje publike. Mnogi su u komentarima podijelili vlastita iskustva, zahvalivši joj što koristi svoju platformu za podizanje svijesti o ovom često zanemarenom stanju. U razgovoru se dotaknula i pritisaka modne industrije, prisjetivši se kontroverze iz 2019. godine kada su je mediji prozvali "plus-size" modelom, što je tada opisala kao nepotrebnu i netočnu klasifikaciju koja doprinosi promicanju nerealnih standarda ljepote.

 

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