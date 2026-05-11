Potez Dubravke Cetinski izazvao buru, a sada je stiglo i priznanje: 'Odluka je bila moja'

Nakon odluke o otkazivanju koncerta u novosadskoj dvorani SPENS, Dubravka Cetinski primila je priznanje „Za domoljubni čin“ od Udruge branitelja Zagrebački velesajam u suradnji s drugim braniteljskim udrugama.

U trenutku kada su mnogi na estradi birali šutnju ili kompromis, Dubravka je jasno preuzela odgovornost: „Odluka je bila moja.“,izjavila je Dubravka. Bez skrivanja, bez spinanja.

Ta odluka nije bila samo poslovna. Bila je ljudska i moralna. Dubravka je čula glasove žrtava i obitelji za koje je SPENS još uvijek sinonim za teške traume. Umjesto da zatvori oči pred tim, stavila je empatiju i dostojanstvo ispred ugovora i nastupa.

Psihološki gledano, suočila se s pravom dilemom pravog lidera: s jedne strane očekivanja publike, navike i poslovni interesi, s druge strane - unutarnji glas savjesti. Većina bira lakši put. Ona je izabrala onaj teži i time pokazala što znači autentično žensko liderstvo danas- odlučnost, hrabrost i spremnost da se suočiš s posljedicama.

Savjest i odgovornost

Godinama je bila samozatajna i snažna snaga iza Tonyja Cetinskog, a uz to poznata humanitarka koja tiho pomaže mladim glazbenicima i podržava brojne humanitarne akcije. U ključnom trenutku izašla je iz sjene i pokazala da može voditi kada je najteže. Njezin potez podijelio je javnost, ali i jasno pokazao da glazba i biznis ne smiju biti iznad ljudskosti i poštovanja prema žrtvama.

„Na današnji dan, rođendan blaženog Alojzija Stepinca, ovo priznanje za mene ima posebno značenje. Zahvaljujem na priznanju koje primam s poštovanjem. Odluke koje donosim nikada nisu vođene željom za priznanjem, već savješću i odgovornošću. Ako je to prepoznato, to mi puno znači. Hvala svima koji čuvaju vrijednosti dostojanstva, istine i ljubavi prema Domovini.“ izjavila je tim povodom Dubravka Cetinski.

Ovo priznanje nije samo formalnost. Ono je potvrda da se u današnje vrijeme još uvijek cijeni principijelnost, empatija i moralna vertikala.

Dubravka Cetinski više nije samo menadžerica iz pozadine. Postala je liderica koja je empatiju pretvorila u snagu i hrabrost.

