Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: 'Upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi'

Hrvatski glazbenik Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu, nakon što su u petak predstavnici Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvali hrvatske glazbenike, čiji su nastupi najavljeni u dvorani SPENS u Novom Sadu, da otkažu svoje koncerte ili ih prebace u drugu dvoranu.

Podsjetimo, apel je upućen povodom koncerata Tonyja Cetinskog, zakazanog za 8. ožujka, i Jakova Jozinovića 14. ožujka. Na konferenciji za novinare, apelirali su na savjest glazbenika, naglasivši da bi poštovanje prema žrtvama trebalo biti iznad svih osobnih interesa.

'Brojna svjedočanstva ljudi'

Tony Cetinski je u objavi na Facebooku poručio da je doveden u tešku situaciju te da se koncert neće održati.

"Odluka je pala, nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati.

U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumijeti, a ne osuditi.

Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio.

Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno.

Povrat ulaznica može se izvršiti od 9.3. na gigstix.com

Hvala svima na razumijevanju."