DJ-ica napala Hrvata zbog rasizma, javila se slavna manekenka i Danijela Dvornik

Svi komentiraju DJ-icu Angelu Aruturu, koja je objavila je da je u Dubrovniku doživjela neugodno iskustvo. Naime, Angela je snimala DJ set na jednoj plaži, a tada joj je prišao muškarac koji ju je, kako tvrdi, počeo uznemiravati.

Rekla je da ju je snimao i fotografirao bez njezinog dopuštenja, da joj se previše približio te da nije želio otići kada ga je zamolila. Na kraju je, kaže, bila toliko uplašena da se spakirala i otišla. Napisala je da se osjetila nesigurno, bila je sama u stranoj zemlji i jako potresena.

Javile se Cara Delevingne i Danijela Dvornik

Mnoge slavne osobe stale su uz nju, među njima i poznata manekenka Cara Delevingne (32) koja joj je poručila da joj je žao što je sve to prošla. „Ovo je tako neugodno gledati. Kakva užasna i uznemirujuća situacija. Tako si se dobro snašla i žao mi je što si bila prisiljena otići", poručila joj je.

No, ubrzo su se javili ljudi iz Dubrovnika koji su rekli da je sve pogrešno shvatila. Muškarac koji joj je prišao zove se Igor Legaz. On je lokalni aktivist koji godinama štiti javne plaže od nelegalnog korištenja. Nije joj prišao da bi je uznemiravao, već joj je želio objasniti da ne smije snimati i raditi DJ set na javnoj plaži bez dozvole.

Foto: Instagram/screenshot

Također, u cijelu raspravu uključila se i influencerica Danijela Dvornik (58) koja joj je poručila da pretjeruje i da problem nije to što je ona crnkinja, nego što nije poštivala pravila. „Djevojko, vidiš ono što želiš vidjeti. Za tebe je uvijek problem to što si crnkinja, to su kompleksi koje nosiš iz prošlosti. Kao žena, mogu razumjeti tvoj problem s ovim muškarcem, ali ovo se moglo dogoditi bilo kojoj bjelkinji.” Mnogi su branili Igora i objasnili da on pazi na to da plaže ostanu javne i slobodne za sve, a ne da ih pojedinci koriste za zaradu ili privatne svrhe. Dodali su da Dubrovnik voli sve ljude, bez obzira na vjeru ili rasu, i da ovo nije bio slučaj rasizma, nego nesporazum.

