Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika

Na ovogodišnjoj dodjeli Cesarica, jednoj od najvažnijih hrvatskih glazbenih nagrada održanoj u zagrebačkoj Laubi, publika je sinoć doživjela emotivan i neočekivan trenutak kada je nogometni izbornik Zlatko Dalić (59) izašao na pozornicu kako bi uručio nagradu Marko Perković Thompson (59).

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Thompson, koji je ove godine osvojio nekoliko priznanja uključujući Cesaricu Bestseller i Digitalni Bestseller te nagradu za Hit godine s pjesmom Ravnoteža, rijetko se pojavljuje na takvim događajima, pa je njegov dolazak izazvao snažnu reakciju publike i veliki pljesak.

Tijekom uručenja uslijedili su dirljivi zagrljaji i pozdrav između Dalića i Thompsona, što je mnoge gledatelje ganulo jer je riječ o susretu sportske i glazbene scene koji je dodatno obilježio večer Cesarice.

Uz Thompsona, pozornost je privukao i sam Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji se rijetko pojavljuje na ovakvim društvenim događanjima. Dalić je došao u pratnji supruge Davorke Dalić, a par je zablistao u elegantnim izdanjima na crvenom tepihu i špici večeri.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Njihov zajednički izlazak u javnost izazvao je veliki interes - mnogi su istaknuli da se Dalić i supruga Davorka rijetko pojavljuju zajedno na ovakvim društvenim događajima, pa je njihov zajednički dolazak na Cesaricu bio dodatna zanimljivost večeri.

