Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika
Susret sporta i glazbe na pozornici Cesarice donio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri
Na ovogodišnjoj dodjeli Cesarica, jednoj od najvažnijih hrvatskih glazbenih nagrada održanoj u zagrebačkoj Laubi, publika je sinoć doživjela emotivan i neočekivan trenutak kada je nogometni izbornik Zlatko Dalić (59) izašao na pozornicu kako bi uručio nagradu Marko Perković Thompson (59).
Thompson, koji je ove godine osvojio nekoliko priznanja uključujući Cesaricu Bestseller i Digitalni Bestseller te nagradu za Hit godine s pjesmom Ravnoteža, rijetko se pojavljuje na takvim događajima, pa je njegov dolazak izazvao snažnu reakciju publike i veliki pljesak.
Tijekom uručenja uslijedili su dirljivi zagrljaji i pozdrav između Dalića i Thompsona, što je mnoge gledatelje ganulo jer je riječ o susretu sportske i glazbene scene koji je dodatno obilježio večer Cesarice.
Uz Thompsona, pozornost je privukao i sam Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji se rijetko pojavljuje na ovakvim društvenim događanjima. Dalić je došao u pratnji supruge Davorke Dalić, a par je zablistao u elegantnim izdanjima na crvenom tepihu i špici večeri.
Njihov zajednički izlazak u javnost izazvao je veliki interes - mnogi su istaknuli da se Dalić i supruga Davorka rijetko pojavljuju zajedno na ovakvim društvenim događajima, pa je njihov zajednički dolazak na Cesaricu bio dodatna zanimljivost večeri.
