FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSEBAN TRENUTAK /

Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika

Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Susret sporta i glazbe na pozornici Cesarice donio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri

31.1.2026.
8:41
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na ovogodišnjoj dodjeli Cesarica, jednoj od najvažnijih hrvatskih glazbenih nagrada održanoj u zagrebačkoj Laubi, publika je sinoć doživjela emotivan i neočekivan trenutak kada je nogometni izbornik Zlatko Dalić (59) izašao na pozornicu kako bi uručio nagradu Marko Perković Thompson (59).

Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika
Foto: Goran Stanzl/pixsell
Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Thompson, koji je ove godine osvojio nekoliko priznanja uključujući Cesaricu Bestseller i Digitalni Bestseller te nagradu za Hit godine s pjesmom Ravnoteža, rijetko se pojavljuje na takvim događajima, pa je njegov dolazak izazvao snažnu reakciju publike i veliki pljesak.

Tijekom uručenja uslijedili su dirljivi zagrljaji i pozdrav između Dalića i Thompsona, što je mnoge gledatelje ganulo jer je riječ o susretu sportske i glazbene scene koji je dodatno obilježio večer Cesarice.

Uz Thompsona, pozornost je privukao i sam Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji se rijetko pojavljuje na ovakvim društvenim događanjima. Dalić je došao u pratnji supruge Davorke Dalić, a par je zablistao u elegantnim izdanjima na crvenom tepihu i špici večeri.

Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Njihov zajednički izlazak u javnost izazvao je veliki interes - mnogi su istaknuli da se Dalić i supruga Davorka rijetko pojavljuju zajedno na ovakvim društvenim događajima, pa je njihov zajednički dolazak na Cesaricu bio dodatna zanimljivost večeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Siv i tmuran vikend, stabilan i uglavnom suh

ThompsonMarko Perković ThompsonZlatko DalićDavorka DalićCesarica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSEBAN TRENUTAK /
Zlatko Dalić i Thompson u zagrljaju na Cesarici: Ali sve su oči bile uprte u damu uz izbornika