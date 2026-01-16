Cynthia Erivo blista na crvenom tepihu, no internet bruji: Je li njezina transformacija zdrava?

Cynthia Erivo (38), britanska glumica i pjevačica poznata po moćnom glasu i karizmi, ovih je mjeseci u središtu pozornosti ne samo zbog svoje glavne uloge u filmu Wicked: For Good, nego i zato što mnogi primjećuju njezinu izrazitu mršavost. Na društvenim mrežama i portalima brzo se rasplamsala rasprava - jedni komentiraju kako je transformacija drastična i zabrinjavajuća, čak osuđujući glumicu za promicanje nezdravih standarda ljepote; drugi je brane i upozoravaju na opasnost body-shaminga. U ovoj galeriji donosimo fotografije glumice kroz godine, pogledajte kako se mijenjala.

POGLEDAJTE VIDEO:Djed Mraz kreće na put s pancirkom! Osvanuo neobičan video: 'Pomozite nam'