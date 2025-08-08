Živi u Parizu, bavi se umjetnošću i skriva veliku tajnu: Je li ovo Putinova kći?

Elizaveta Vladimirovna Krivonogih, 23-godišnjakinja za koju se vjeruje da je tajna kći ruskog predsjednika Vladimira Putina, javno je progovorila o svom identitetu i odnosu prema ocu. U objavi na privatnom Telegram kanalu 4. kolovoza, nazvala je Putina "čovjekom koji je uništio moj život" i optužila ga za smrt milijuna ljudi.

Elizaveta, poznata i po pseudonimu Luiza Rozova, godinama je živjela povučeno, a jedno vrijeme i u Parizu, gdje je studirala umjetnost. Ruski i zapadni mediji već su ranije povezivali njezinu majku Svetlanu Krivonogikh s Putinom. Svetlana je nekada radila kao čistačica, a ubrzo nakon Elizavetina rođenja 2003., njezin se život iz temelja promijenio – stekla je luksuzne nekretnine i pristup velikom bogatstvu, što je pobudilo sumnje o povezanosti s Kremljem.

Na Elizavetinu rodnom listu navodno nema imena oca, ali njezin patronim "Vladimirovna" jasno sugerira ime Vladimir.

Iako Kremlj nikada nije službeno priznao očinstvo, Elizaveta fizički nalikuje Putinu, a njezine sve češće javne poruke govore o dubokom razočaranju i unutarnjoj borbi.

"Svaki dan me podsjeća tko sam rođena biti i tko je uništio moj život", napisala je, aludirajući na političke i ratne postupke ruskog predsjednika. Tijekom rata u Ukrajini javno je izražavala protivljenje nasilju nad civilima i podršku ukrajinskom narodu, no kasnije se povukla s društvenih mreža.

U međuvremenu, nastavila je raditi u pariškoj umjetničkoj sceni, zaposlena u galerijama koje promoviraju disidentsku rusku umjetnost. Iako nikada otvoreno nije govorila o ocu, njezini kolege tvrde da je njezina šutnja bila duboko simbolična.

"Ona nikada nije spominjala Putina, ali osjećalo se da nosi velik teret", rekao je za Le Monde jedan zaposlenik galerije u kojoj Elizaveta radi.

Ova objava označila je njezin jasan prekid šutnje i prvi javni istup protiv čovjeka za kojeg vjeruje da joj je otac.

Inače, na društvenim mrežama pojavila se i satirična objava s fotografijom Elizavete Krivonogih s Putinovim licem i ironičnom porukom u kojoj se poriče bilo kakva kritika režima, uz jasnu poruku: "Prestanite mi pisati, neću davati komentare!"

