Cameron Diaz bez trunke šminke u New Yorku – svi gledaju samo u jedno

Poznata glumica Cameron Diaz (52) nedavno je snimljena u šetnji New Yorkom – bez trunke make-upa, u trapericama i traper košulji, s kosom zavezanom u ležernu punđu i osmijehom koji joj nije silazio s lica.

Foto: Profimedia

Cameron već godinama otvoreno govori o svom odnosu prema starenju. Još 2014. priznala je da je isprobala botoks, ali brzo odustala: "Lice mi se čudno promijenilo. Pomislila sam: 'Ovo nisam ja.' Radije ću gledati kako starim, nego imati lice koje ne prepoznajem."

S vremenom je, kaže, naučila voljeti svoje bore: "One su dokaz da sam se smijala cijeli život."

Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljivala u javnosti, nedavno se vratila na crveni tepih, a najavila je i nekoliko novih projekata – uključujući novi film Bad Day te povratak u animirani svijet Shreka, gdje će ponovno posuditi glas princezi Fioni.

Foto: Profimedia

No, Cameron nije jedina koja mijenja pravila. Ikona devedesetih, Pamela Anderson, prošle je godine privukla pažnju javnosti kada se bez šminke pojavila na Tjednu mode u Parizu – i to na više revija, uključujući Isabel Marant i Vivienne Westwood.

Foto: Profimedia

Mnogi su ostali iznenađeni njezinim "novim" izdanjem, ali Pamela je objasnila da se ne radi o hiru, nego o dugo planiranoj promjeni:

"Ne pokušavam biti najljepša djevojka u sobi. Osjećam slobodu i olakšanje", rekla je za Vogue France.

Presudan trenutak bio je, priznaje, smrt njezine dugogodišnje vizažistice Alexis Vogel: "Bila je najbolja. I kad je umrla, jednostavno sam osjećala da bez Alexis – nema šminke."

Foto: Profimedia

Od tada Pamela dosljedno njeguje prirodni izgled, što je zadržala i kao zaštitno lice kampanje brenda Proenza Schouler za proljeće/ljeto 2024. Iako su joj outfiti pomno birani, lice joj ostaje netaknuto make-upom. Njezina beauty rutina sada se svodi na nekoliko jednostavnih koraka – sprej za hidrataciju s mirisom ruže, balzam za usne i domaće ulje od šipka.

Ove dvije žene samo su dio sve većeg vala glumica koje redefiniraju ljepotu u javnom prostoru. Umjesto korektora i kontura, biraju autentičnost, jednostavnost i unutarnji mir. Hoće li ovo uskoro postati trend u Hrvatskoj?

