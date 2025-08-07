Cameron Diaz bez trunke šminke u New Yorku – svi gledaju samo u jedno
U Hollywoodu, gdje su reflektori nemilosrdni, a mladost često mjerilo vrijednosti, sve je više slavnih žena koje odbacuju šminku i s ponosom pokazuju svoje prirodno lice
Poznata glumica Cameron Diaz (52) nedavno je snimljena u šetnji New Yorkom – bez trunke make-upa, u trapericama i traper košulji, s kosom zavezanom u ležernu punđu i osmijehom koji joj nije silazio s lica.
Cameron već godinama otvoreno govori o svom odnosu prema starenju. Još 2014. priznala je da je isprobala botoks, ali brzo odustala: "Lice mi se čudno promijenilo. Pomislila sam: 'Ovo nisam ja.' Radije ću gledati kako starim, nego imati lice koje ne prepoznajem."
S vremenom je, kaže, naučila voljeti svoje bore: "One su dokaz da sam se smijala cijeli život."
Iako se posljednjih godina rijetko pojavljivala u javnosti, nedavno se vratila na crveni tepih, a najavila je i nekoliko novih projekata – uključujući novi film Bad Day te povratak u animirani svijet Shreka, gdje će ponovno posuditi glas princezi Fioni.
No, Cameron nije jedina koja mijenja pravila. Ikona devedesetih, Pamela Anderson, prošle je godine privukla pažnju javnosti kada se bez šminke pojavila na Tjednu mode u Parizu – i to na više revija, uključujući Isabel Marant i Vivienne Westwood.
Mnogi su ostali iznenađeni njezinim "novim" izdanjem, ali Pamela je objasnila da se ne radi o hiru, nego o dugo planiranoj promjeni:
"Ne pokušavam biti najljepša djevojka u sobi. Osjećam slobodu i olakšanje", rekla je za Vogue France.
Presudan trenutak bio je, priznaje, smrt njezine dugogodišnje vizažistice Alexis Vogel: "Bila je najbolja. I kad je umrla, jednostavno sam osjećala da bez Alexis – nema šminke."
Od tada Pamela dosljedno njeguje prirodni izgled, što je zadržala i kao zaštitno lice kampanje brenda Proenza Schouler za proljeće/ljeto 2024. Iako su joj outfiti pomno birani, lice joj ostaje netaknuto make-upom. Njezina beauty rutina sada se svodi na nekoliko jednostavnih koraka – sprej za hidrataciju s mirisom ruže, balzam za usne i domaće ulje od šipka.
Ove dvije žene samo su dio sve većeg vala glumica koje redefiniraju ljepotu u javnom prostoru. Umjesto korektora i kontura, biraju autentičnost, jednostavnost i unutarnji mir. Hoće li ovo uskoro postati trend u Hrvatskoj?
POGLEDAJTE VIDEO: Kako da vam djeca ne ispiju živce na odmoru: Direktovi stručni savjeti za miran godišnji