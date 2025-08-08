OSVAJA SMIJEHOM /

Glumica Mada Peršić zablistala u bikiniju: Pokazala trbuščić, uz nju posebni čuvari

8.8.2025.
Foto: Instagram/screenshot

Mada često dijeli trenutke iz svog života s pratiteljima

8.8.2025.
18:07
Hot.hr
Instagram/screenshot
Glumica i liječnica Mada Peršić (37) na Instagramu je podijelila fotografije na kojima se odmara na suncu i ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mada Peršić (@malamadafakat)

Na objavi se vidi kako se smiješi dok nosi svijetloplavi bikini i stoji na terasi punoj sunca. Uz nju su bile njezine macekoje naziva svojim malim čuvarima. Na Instagramu je napisala: "Naši Bodyguardi i Mi". Također je pokazala i selfie iz kreveta, gdje se vidi da zaista uživa u svakom trenutku.  Ubrzo je ispod niza fotografija uslijedilo mnoštvo komplimenata: "Preslatki ste", "Super ekipa", "Sijaš", samo su neki od komentara. 

Podsjetimo, Mada je svoju trudnoću obznanila u svibnju ove godine, a nedavno je pokazala i svog samozatajnog partnera. 


