Glumica Mada Peršić zablistala u bikiniju: Pokazala trbuščić, uz nju posebni čuvari

Glumica i liječnica Mada Peršić (37) na Instagramu je podijelila fotografije na kojima se odmara na suncu i ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh.

Na objavi se vidi kako se smiješi dok nosi svijetloplavi bikini i stoji na terasi punoj sunca. Uz nju su bile njezine macekoje naziva svojim malim čuvarima. Na Instagramu je napisala: "Naši Bodyguardi i Mi". Također je pokazala i selfie iz kreveta, gdje se vidi da zaista uživa u svakom trenutku. Ubrzo je ispod niza fotografija uslijedilo mnoštvo komplimenata: "Preslatki ste", "Super ekipa", "Sijaš", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Mada je svoju trudnoću obznanila u svibnju ove godine, a nedavno je pokazala i svog samozatajnog partnera.

