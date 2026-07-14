Bio je jedna od najomiljenijih sudionika showa 'Ljubav je na selu', evo gdje je danas Goran Žigo
Goran Žigo jedan je od gospode koja je sudjelovala u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a svoje je pratitelje oduševio promjenom imidža
Sinjanin Goran Žigo (48) koji je gledatelje emisije 'Ljubav je na selu' osvojio svojom vedrinom, životnom mudrošću i autentičnim, tradicionalnim načinom života. Mnogi se i danas sjećaju njegovih nezaboravnih trenutaka s odabranicom Nevenkom Bekavac (50), ali i njegova umijeća sviranja gajdi po kojem je također ostao prepoznatljiv. Koliki je dojam ostavio na publiku i ekipu showa najbolje potvrđuju riječi bivše voditeljice Marijane Batinić (48), koja je svojedobno istaknula da je upravo Goran Žigo kandidat kojeg će najviše pamtiti.
"On je čovjek staroga kova. Neobrazovan je, a jako je mudar, kao da se rodio prije dva stoljeća. Svih ovih godina nisam upoznala nikoga sličnog njemu, on je jedan, jedini i neponovljiv. Nema više takvih ljudi", opisala ga je Marijana.
Novi početak
Iako na svom imanju nažalost nije pronašao sreću s nijednom od kandidatkinja, ovaj šarmantni Sinjanin i danas privlači pažnju. Povremeno se javi na društvenim mrežama, a s pratiteljima je također podijelio i promjenu imidža. Naime Šaro je odlučio skratiti svoje prepoznatljive brkove.
Na svojem je Facebook profilu također podijelio informaciju koja sve zanima. Je li i dalje slobodan? Žigo svima daje do znanja da je i dalje slobodan te da nije u vezi. Sa sigurnošću možemo reći da je Goran Žigo jedan od najlegendarnijih sudionika showa 'Ljubav je na selu'.