Tko je Nevenka Bekavac? Izgubila je supruga, a sada pokušava osvojiti Željkovo srce

Nevenka Bekavac ponovno se našla u centru pažnje kao kandidatkinja 17. sezone popularne emisije "Ljubav je na selu", koju gledatelji mogu pratiti na RTL-u, a epizode su dostupne i na platformi Voyo čak 24 sata prije televizijskog prikazivanja i to potpuno bez reklama.

Nevenka, koja je svojim pojavljivanjem stekla veliku popularnost i prepoznatljivost, prvo je posjetila farmu Gorana Žige, gdje je započela svoju potragu za ljubavlju. Nakon toga, nastavila je istraživati razne prilike i farmere. Tako je Ranku Pavloviću Rumenom pozirala poput profesionalne manekenke, pokazujući svoju samouvjerenost i šarm.

Kasnije je, nakon što je upoznala Marka Šatovca, zaključila da je on "veći nivo", što govori o njenom pažljivom biranju potencijalnih partnera.

Godine 2017. udala se za umirovljenog nosača kofera Zvonimir Petričevića, a njih brak završio je kobno - preminuo je. Međutim, ona nije izgubila vjeru u ljubav, pa se ponovno prijavila u show i to kod farmera Željka.

Otkrila da se bavila manekenstvom, a nitko joj nije vjerovao

Nju obožavaju mediji, gledatelji i društvene mreže, a njezine zabavne izjave redovito se prepričavaju. Kada se Nevenka nekoliko puta pohvalila kako se između raznih vrsta sportova bavila i manekenstvom, bilo je puno onih koji nisu vjerovali. Ipak, ona je jednom prilikom odlučila svima dokazati da je doista tako bilo, objavivši fotografiju iz mladosti koja itekako pokazuje da je Nevenka bila zgodna.

"Pa vi recite da se Neve nije bavila manekenstvom", napisala je Neve u opisu fotografije objavljene na Facebooku.

Bila u braku s umirovljenim nosačem kofera

Godine 2015. njezino srce ukrao je umirovljeni nosač kofera Zvonimir Petričević, kojeg je upoznala u Međugorju na hodočašću. Zbog pandemije ostala je u Sinju kod Zvonimira, što joj je teško palo jer je izgubila slobodu kretanja i nije mogla uživati s prijateljicama na kavama u Splitu.

"Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi", priznala je nekoć.

Vjenčali su se 2017.godine, nakon dvije godine veze, a nagađalo se već tada da je trudna, ali ispočetka Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da, u 41 godini Nevenka Bekavac rodila je sina.

Par se vjenčao kod matičara, a njezina kuma bila je također natjecateljica showa 'Ljubav je na selu', koja se pojavila u nekoliko sezona, Vita Maslačak.

U prosincu prošle godine, njezin Zvone je preminuo u 49. godini. Tužne vijesti potvrdila je Nevenka za RTL.hr.

"Shrvana sam. Iako smo svi potreseni, život mora ići dalje", poručila je Nevenka za koju je ovo bio veliki šok. Sumnja se da je preminuo zbog posljedica bolesti.

U novoj sezoni 'Ljubav je na selu'

Nakon smrti supruga, odlučila je nastaviti s potragom za novim životnim partnerom. Taj korak bio je jedan od glavnih razloga njezine ponovne prijave u 17. sezonu emisije "Ljubav je na selu".

"Iskreno, za vezu bih pričekala, ali spremna sam za novu ljubav. Vrijeme mi prolazi, ne mogu ga vratiti. Mislim da bi mi bilo bolje da imam partnera", rekla je za RTL.hr.

Prvi Željkov dojam o Nevenki bio je da je možda premirna za njega, a onda se oglasila i ona.

"Miran je i on. To je do njega. Muškarac prvi preuzima inicijativu, ako se ja njemu sviđam, on će mene i osvajati. On kao da se stidi. Mislim da nije pokazao pravo lice. Nije to do mene, to je do njega. Kod Žige sam se, primjerice opustila", rekla je Neve za RTL.hr, odlučna da će se zbog muškarca promijeniti samo ako bude iskreno zaljubljena.

"Prije sam bila življa i drugačija, ali život me nije mazio. Znam da sada trebam biti društvena i aktivnija, ali nije mi bilo lako", rekla je Neve.

Novu sezonu"Ljubav je na selu" gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

