Bio je glavna tema danima, a sad nam otkriva tajnu svog uspjeha u najvećem svjetskom dating showu

Slovenac Boris Vidović izazvao je proteklih dana veliku pažnju medija u regiji, no nije mu prvi put da se našao u centru pažnje. Kada je ušao u britansku verziju ‘Love Islanda’, stekao je vojsku obožavateljica i našao se na životnoj prekretnici! Uoči ‘Love Island Adria’ na platformi Voyo, Vidović donosi svojevrsni vodič za sve one koji se žele prijaviti.

Britanska verzija ITV-jevog ‘Love Islanda’ za Borisa Vidovića bila je prilika koja se ne odbija.

“Ogroman je to projekat i za mene velika prilika. Volim izazove i uvijek želim izaći iz zone komfora. Posebno mi je bilo zanimljivo to što dolazim iz Slovenije i što sam imao priliku predstaviti sebe, svoj karakter i svoju energiju na tako velikoj sceni”, otkrio je Vidović.

‘Love Island’ je za njega bio veoma pozitivno iskustvo koje mu je, kako ističe, otvorilo brojna vrata.

“Sve je veoma intenzivno, ali mi je donijelo mnogo dobrih stvari, novih poznanstava, veću prepoznatljivost, poslovne prilike i više samopouzdanja. Otvorila su mi se neka vrata, dokazao sam sebi da mogu funkcionisati na mnogo višem nivou”, priča maneken.

Svakome tko razmišlja o prijavi na ‘Love Island Adria’ savjetovao bi – prijavi se!

“Svakome bih rekao da se prijavi i da uđe kao svoj. Nemoj glumiti nešto što nisi jer i kamera i gledaoci to brzo osjete. Trebaš biti otvoren, iskren, spreman na emocije, ali i dovoljno jak da izdržiš izazove. Ako imaš pravu energiju, to iskustvo ti može promijeniti život”, smatra Vidović.

Dodao je i da je u vili najvažnije opustiti se i ne razmišljati o kamerama.

“Budi društven, pričaj s ljudima, pokaži karakter, nemoj se skrivati. Ljudi vole autentičnost, a ne savršenstvo. Naravno, treba imati i malo šarma i smisla za humor te znati zauzeti se za sebe”, zaključuje Boris.

Trenutno je Vidović fokusiran na sve prilike koje su mu se otvorile nakon učešća u ‘Love Islandu’. Uz manekenstvo, ulazi i u galzbene vode.

“Pripremam projekat koji mi je veoma zanimljiv, pjesmu ‘Mene vozi’, koja bi trebala izaći ove sedmice. Radi se o ljetnoj, pozitivnoj pjesmi, odličan je vibe za vožnju, more i izlaske. Jedva čekam da ljudi čuju nešto novo od mene.”

A šta kaže na glasine čija je meta bio proteklih tjedana?

“Iznenadilo me koliko brzo se neke priče mogu proširiti, pogotovo kada nisu istinite. U početku tome nisam želio pridavati previše pažnje, ali kada je otišlo predaleko, odlučio sam jasno reći istinu i nastaviti dalje. Ne želim da me definiše drama, fokusiran sam na posao, projekte i pozitivne stvari”, zaključio je Vidović.

