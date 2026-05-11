FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POWER COUPLE /

Ljubav nakon otoka: Koji su parovi iz 'Love Islanda UK' ostali zajedno i zasnovali obitelji

Ljubav nakon otoka: Koji su parovi iz 'Love Islanda UK' ostali zajedno i zasnovali obitelji
×
Foto: David Fisher/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iako su mnoge veze kratkog vijeka i raspadnu se čim se kamere ugase, show je tijekom godina iznjedrio i nekoliko parova čija je ljubav izdržala test stvarnog života. Neki su otišli i korak dalje, izrekavši sudbonosno "da" i zasnovavši obitelji koje danas broje i po nekoliko članova.

11.5.2026.
13:36
Hot.hr
David Fisher/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Od reality zvijezda do supružnika i roditelja

Uspješne priče često sežu do samih početaka showa. Pobjednici druge sezone, Cara De La Hoyde i Nathan Massey, vjenčali su se 2019. godine i danas imaju dvoje djece, sina Freddieja i kćer Delilah. Ipak, prvi par iz showa koji se vjenčao bili su Alex Bowen i Olivia Buckland, također iz druge sezone. Njihova veza u vili nije bila bez turbulencija, no nakon izlaska su postali nerazdvojni. Svoju ljubav okrunili su brakom 2018., a danas su ponosni roditelji sina Abela i kćeri Sienne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LORD Nathan Massey (@nathanmassey_)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Bowen (@ab_bowen)

Treća sezona također se pokazala plodnom za trajne veze. Jess Shears i Dom Lever, unatoč kratkom zajedničkom vremenu u vili, vjenčali su se u tajnosti na Mikonosu 2018. godine i roditelji su dvojice sinova. Ipak, srca gledatelja najviše su osvojili Camilla Thurlow i Jamie Jewitt. Njihova romansa, koja je započela kasnije u sezoni, prerasla je u brak 2021. godine, a par danas ima troje preslatke djece - kćeri Nell i Noru te sina Brodieja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Bowen (@ab_bowen)

 

Najuspješniji par i novije nade

Iako nisu pobijedili u petoj sezoni, Molly-Mae Hague i Tommy Fury postali su vjerojatno najpoznatiji i komercijalno najuspješniji par proizašao iz showa. Njihova veza imala je uspone i padove, uključujući i šokantan prekid koji je iznenadio javnost, no na kraju su se pomirili. U siječnju 2023. dobili su kćer Bambi, a nedavno su objavili da očekuju i drugo dijete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Molly-Mae (@mollymae)

Da ljubav u vili nije rezervirana samo za starije sezone, dokazuju i noviji natjecatelji. Pobjednici zimske sezone 2023., Kai Fagan i Sanam Harrinanan, vjenčali su se u kolovozu 2025. godine. Iz iste sezone, zajedno su ostali i Jessie Wynter i Will Young, koji su se zaručili krajem 2025. I prva 'All Stars' sezona iz 2024. godine pokazala se uspješnom, a pobjednici Molly Smith i Tom Clare, kao i finalisti Sophie Piper i Joshua Ritchie, i dalje su u sretnim vezama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophie Piper (@sophpiper_)

 

Od prvih poljubaca pred kamerama do mijenjanja pelena, brojne 'Love Island' bebe postale su simbol da je u reality svijetu ponekad zaista moguće pronaći pravu ljubav. Iako su prekidi i drame neizostavan dio showa, ove priče pokazuju da se ponekad ljetna romansa pretvori u ljubav za cijeli život, gradeći budućnost daleko od svjetla reflektora.

VoyoLove IslandLove Island AdriaLove Island Rtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike