Ljubav nakon otoka: Koji su parovi iz 'Love Islanda UK' ostali zajedno i zasnovali obitelji

Od reality zvijezda do supružnika i roditelja

Uspješne priče često sežu do samih početaka showa. Pobjednici druge sezone, Cara De La Hoyde i Nathan Massey, vjenčali su se 2019. godine i danas imaju dvoje djece, sina Freddieja i kćer Delilah. Ipak, prvi par iz showa koji se vjenčao bili su Alex Bowen i Olivia Buckland, također iz druge sezone. Njihova veza u vili nije bila bez turbulencija, no nakon izlaska su postali nerazdvojni. Svoju ljubav okrunili su brakom 2018., a danas su ponosni roditelji sina Abela i kćeri Sienne.

Treća sezona također se pokazala plodnom za trajne veze. Jess Shears i Dom Lever, unatoč kratkom zajedničkom vremenu u vili, vjenčali su se u tajnosti na Mikonosu 2018. godine i roditelji su dvojice sinova. Ipak, srca gledatelja najviše su osvojili Camilla Thurlow i Jamie Jewitt. Njihova romansa, koja je započela kasnije u sezoni, prerasla je u brak 2021. godine, a par danas ima troje preslatke djece - kćeri Nell i Noru te sina Brodieja.

Najuspješniji par i novije nade

Iako nisu pobijedili u petoj sezoni, Molly-Mae Hague i Tommy Fury postali su vjerojatno najpoznatiji i komercijalno najuspješniji par proizašao iz showa. Njihova veza imala je uspone i padove, uključujući i šokantan prekid koji je iznenadio javnost, no na kraju su se pomirili. U siječnju 2023. dobili su kćer Bambi, a nedavno su objavili da očekuju i drugo dijete.

Da ljubav u vili nije rezervirana samo za starije sezone, dokazuju i noviji natjecatelji. Pobjednici zimske sezone 2023., Kai Fagan i Sanam Harrinanan, vjenčali su se u kolovozu 2025. godine. Iz iste sezone, zajedno su ostali i Jessie Wynter i Will Young, koji su se zaručili krajem 2025. I prva 'All Stars' sezona iz 2024. godine pokazala se uspješnom, a pobjednici Molly Smith i Tom Clare, kao i finalisti Sophie Piper i Joshua Ritchie, i dalje su u sretnim vezama.

Od prvih poljubaca pred kamerama do mijenjanja pelena, brojne 'Love Island' bebe postale su simbol da je u reality svijetu ponekad zaista moguće pronaći pravu ljubav. Iako su prekidi i drame neizostavan dio showa, ove priče pokazuju da se ponekad ljetna romansa pretvori u ljubav za cijeli život, gradeći budućnost daleko od svjetla reflektora.