DANAS KREĆE SHOW

Bivša zvijezda Love Islanda sada osvaja Europu: Antigoni ide na Eurosong s velikim hitom

12.5.2026.
13:19
Hot.hr
Britanska pjevačica grčko-ciparskih korijena Antigoni Buxton ove će godine predstavljati Cipar na Eurosongu, a publika je se dobro sjeća iz popularnog reality showa ‘Love Island’. Karizmatična 30-godišnjakinja posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, ponajviše zahvaljujući pjesmi “Jalla”, energičnom dance hitu koji spaja moderni zvuk i mediteranski štih.

Ako ste posljednjih tjedana scrollali TikTokom, velika je šansa da ste naišli upravo na Antigoni. Njezina zarazna pjesma i prepoznatljiva pojava osvojile su publiku, a mnogi vjeruju da bi Cipar ove godine mogao ostvariti zapažen rezultat na Euroviziji. Naziv pjesme 'Jalla' u prijevodu znači 'više', a sama pjesma slavi ples, zabavu i bezbrižan mediteranski životni stil. Antigoni je njome željela prenijeti pozitivnu energiju i pozvati publiku da se prepusti ritmu i uživanju.

Šira javnost upoznala ju je 2022. godine kada se pojavila u osmoj sezoni showa ‘Love Island’. U vilu je ušla tijekom trećeg tjedna natjecanja i odmah privukla pažnju gledatelja i kandidata. Na spojeve je tada izvela Damija, Davidea i Jaya, a ubrzo je završila u paru s Davideom.

Iako se njezina ljubavna priča nije dugo razvijala, Antigoni je iz showa izašla kao jedna od zapaženijih kandidatkinja. Nakon kratke veze s Charliejem napustila je show, no popularnost joj je nastavila rasti. Danas je na društvenim mrežama prati više od 600 tisuća ljudi, a podrška fanova mogla bi joj biti veliki vjetar u leđa na eurovizijskoj pozornici.

