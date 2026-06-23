Ariju Rizvić i Marka Vargeka razdvaja ocean: Ona puni dvorane u Francuskoj, on prati Vatrene

Mlada hrvatska redateljica i glumica Arija Rizvić na svojem je Instagram profilu podijelila dirljive trenutke s prvog europskog gostovanja njezine predstave "Luka Modrić: Moja Igra". Dok kapetan hrvatske nogometne reprezentacije predvodi Vatrene na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, priča o njegovom životu izazvala je oduševljenje i ponos među publikom u francuskom Lyonu, stvarajući nevjerojatnu atmosferu zajedništva i domoljublja.

Ponos i suze u Lyonu

"Ovo je bila jedna od najposebnijih izvedbi koju smo do sad imali", napisala je Rizvić u objavi, opisujući gostovanje u Lyonu kao veliku čast za cijelu ekipu. Na snimkama koje je podijelila vidi se kako glumci na kraju predstave zajedno s publikom skandiraju "Iznad svih, Hrvatska!", a dvoranom odjekuje i ime Luke Modrića. Posebnost ove izvedbe, kako ističe redateljica, leži i u činjenici da su glumci dio predstave odigrali na francuskom jeziku, što je publika nagradila gromoglasnim pljeskom. "Hvala predivnoj publici na svakoj riječi, osmijehu, suzi i hvala što ste nas tako predivno ugostili", poručila je Rizvić.

Ovaj kulturni uspjeh događa se u trenutku dok cijela nacija s nestrpljenjem iščekuje nastupe Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Upravo danas, 23. lipnja, hrvatska reprezentacija igra važnu utakmicu grupne faze protiv Paname u Torontu. Čini se kako je priča o Modrićevom trnovitom putu do uspjeha, ispričana na kazališnim daskama, postala dodatan izvor inspiracije i nacionalnog ponosa za navijače, kako u domovini, tako i u dijaspori.

Predstava "Luka Modrić: Moja Igra", u režiji Arije Rizvić i produkciji Boss Teatra, nastala je prema Modrićevoj autobiografiji i prati njegov životni put od djetinjstva u ratom pogođenom zadarskom zaleđu do osvajanja Zlatne lopte. Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, a cilj mu je prenijeti publici, posebice djeci i mladima, univerzalnu poruku o važnosti upornosti, žrtve i vjere u vlastite snove.

Nakon uspješne premijere u Zagrebu u svibnju 2025. godine i niza izvedbi diljem Hrvatske, gostovanje u Lyonu označilo je početak europske turneje. Rizvić je u objavi najavila i buduća gostovanja u drugim francuskim gradovima, ali i šire. U međuvremenu, domaća publika imat će priliku pogledati predstavu tijekom ljeta u Konavlima, Novom Vinodolskom, Pavlovcu, Pregradi, Kastvu i brojnim drugim gradovima duž obale.

Arija Rizvić koja j zaručena za RTL-ovog sportskog urednika i voditelja Marka Vargeka tako dane provodi u Francuskoj dok je on radno u Torontu gdje izvještava s Svjetskog nogometnog prvenstva i gdje se hrvatska nogometna reprezentacija nalazi u završnim pripremama za ogled protiv Paname.