Antonija Šola otkrila nam tajnu mladolikog izgleda: Njezina beauty rutina i prehrana nisu šala

Poznata glazbenica i glumica Antonija Šola (46) ovog ljeta s deset godina mlađim partnerom Mariom Regeljom uživa na najbolji mogući način. Redovito s pratiteljima dijeli najljepše trenutke koje provodi s istim pa je tako nedavno romantičnim fotografijama pokazala da su posjetili otok Krk. Također, njezinim je brojnim obožavateljima teško povjerovati da Antonija Šola ima 46 godina, zbog čega joj redovito ispod objava pišu kako izgleda barem deset godina mlađe pa smo je upitali kako njeguje kožu, kao i koju hranu konzumira kako bi održala mladolik izgleda

Gdje je sve bila ovog ljeta, koju hranu konzumira tijekom ljetnih vrućina te kako izgleda njezina beauty rutina, otkrila nam je domaća zvijezda Antonija Šola, a u nastavku pročitajte što nam je o tome rekla.

Na društvenim mrežama pokazali ste prekrasne prizore s otoka Krka koje ste posjetili s partnerom. Ima li još neki otok na koji ste 'skoknuli' ovog ljeta?

Naš odmor je prava mala oaza mira. Volimo jednostavnost – dobra hrana, izležavanje na suncu i lagane šetnje uz obalu. Ja sam minimalist kad je pakiranje u pitanju, nosim dvije, tri kombinacije, šešir, kupaći i bicikl. Nismo tipovi za ekstremne avanture, više nam odgovara spori život. Izbjegavamo najtopliji dio dana, dok su večeri rezervirane za zalaske sunca i večere uz more i čašu vina – često stižemo direktno s plaže, s morskom solju u kosi i osmijehom na licu.

Koji je vaš must-have komad u ormaru za ljetne dane?

Definitivno ljetni kombinezoni – lagani, prozračni i uvijek chic. Bijele košulje i majice su moj klasik. Nosim ih uz sve, od kupaćeg do večernjeg izlaska. Volim komade koji se lako kombiniraju i u kojima se osjećam slobodno.

Koju hranu najviše volite tijekom ljetnih vrućina?

Ljeti mi meso jednostavno ne paše. Tijelo mi samo traži laganije obroke. Riba je moj favorit – od brancina do tune u sezamu, obožavam sve osim školjki, hobotnica i lignji. Uz to, neizostavno je puno svježeg voća i povrća – lubenica, breskve, rajčice, tikvice... Sve što ljeto nudi u najsočnijem izdanju.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Kako biste opisali vašu jutarnju beauty rutinu?

Moja rutina je jednostavna, ali učinkovita. Najiskrenije, ne mogu živjeti bez Bepanthen Sensicontrol – za lice i tijelo. Zatim je tu obavezan mineralni SPF jer mi je zaštita od sunca prioritet. Po potrebi dodam laganu kremu u boji, ali ljeti se ne šminkam jer volim da mi koža diše. Imam pjegice koje se ljeti pojačaju, ali s jeseni se povuku uz nekoliko tretmana i uz serum s azelaičnom kiselinom.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Jednom ste rekli da koristite ulja koja sami pripremate. Postoji li još nešto što pripremate sami za njegu kože?

Da, volim prirodnu kozmetiku i često sama miješam ulja. To je moj večernji ritual – nakon tuširanja, uz laganu glazbu, umasiram ulje i osjećam se kao da sam na wellnessu.

Moja večernja rutina njege kože uključuje poseban pripravak. Ulje koje sama miješam, a koje je spoj drevne mudrosti, prirodne snage i mirisne raskoši. Inspirirano je biblijskim uljima koja su se koristila u ritualima pomazanja, iscjeljenja i ljepote. Ulje je bazirano na domaćem maslinovom i kokosovom ulju, obogaćeno kapima tamjana, smirne, ruže, mrkve i celera. Inspirirano je biblijskim mirisima i djeluje kao prirodni anti-age eliksir – nježno, mirisno i regenerativno, pravi mali ritual ljepote prije spavanja.

Najbolji savjet za ljepotu koji ste dobili?

Beauty sleep je temelj svega. Ako se ne naspavam, nijedna krema ne može pomoći. Uz to, dvije litre vode s limunom dnevno i osmijeh. To je moj recept za ljepotu iznutra i izvana.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Prije nekoliko tjedana stigao je i spot za vašu pjesmu 'Čuvaj me'. Radite li na još nekim novim projektima?

Pjesma ''Čuvaj me'' nastala je iz srca i emocije i jako mi je draga. Trenutno radim na albumu koji izlazi na jesen, a nova pjesma je već gotova – s istim timom s kojim sam radila i dosad. Veselim se podijeliti je s publikom!

Imate li u planu skorije nastupe?

Nastupi su uvijek dio mog ritma. Na jesen me čekaju brojni eventi i privatni nastupi, ali do kraja kolovoza još odmaram. Ljeto je tu da se upije svaka zraka sunca, mirisi mora i svaki trenutak mira.

