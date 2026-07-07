Anthony Hopkins u dresu šokirao navijače: 'Zar si postao Englez ili senilan?'

Slavni glumac Sir Anthony Hopkins, poznat po svom velškom podrijetlu, izazvao je pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju u dresu engleske nogometne reprezentacije. Njegova šaljiva objava, tempirana točno nakon napete utakmice Svjetskog prvenstva, potaknula je lavinu duhovitih komentara i rasprava među njegovim pratiteljima.

Šaljiva objava nakon dramatične utakmice

Legendarni 88-godišnji oskarovac, koji je i u poodmakloj dobi i dalje aktivan u filmskoj industriji, podijelio je s pratiteljima trenutak iz svojeg doma na dan kad se odigravala dramatična utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. između Engleske i Meksika. Turnir, koji se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u punom je jeku, a napetost je dosegnula vrhunac. Na fotografiji Hopkins pozira u bijelom dresu Engleske, s prepoznatljivim grbom "Tri lava", dok pored njega stoji supruga Stella Arroyave, rođena Kolumbijka, u zelenom dresu meksičke reprezentacije. Uz komičan, gotovo zbunjen izraz lica, Hopkins je u opisu fotografije jednostavno poručio: "Svi smo pobjednici...", dodavši hashtag #worldcup2026.

Objava je uslijedila nedugo nakon što je Engleska u uzbudljivom susretu na stadionu Azteca u Mexico Cityju svladala Meksiko rezultatom 3-2 i osigurala prolazak u četvrtfinale. Utakmicu su obilježili preokreti, dva gola Judea Bellinghama, crveni karton za engleskog braniča i pobjednički jedanaesterac kapetana Harryja Kanea, što je Hopkinsovu poruku o "pobjednicima" učinilo još simpatičnijom gestom sportskog duha.

'Izdajica' ili samo dobra šala?

Iako je namjera očito bila šaljiva, Hopkinsov odabir dresa nije prošao nezapaženo, pogotovo među njegovim sunarodnjacima. Kao ponosni Velšanin rođen u Port Talbotu, glumac je navikao isticati svoje korijene, pa je fotografija u dresu povijesnog sportskog rivala, Engleske, izazvala lavinu reakcija. Komentari ispod objave brzo su se napunili duhovitim prozivkama. "Što to radiš????", upitao je jedan pratitelj uz emotikon velške zastave, dok su drugi bili direktniji: "Zar si postao Englez ili senilan? Što se događa??". Mnogi su ga u šali nazvali "izdajicom", a jedan je korisnik na velškom napisao "Bradwr", što u prijevodu znači upravo to. Cijeloj situaciji dodatnu notu humora daje i činjenica da se Wales nije kvalificirao na Svjetsko prvenstvo 2026., pa su mnogi zaključili da je glumac jednostavno morao pronaći novu momčad za koju će navijati.

S druge strane, brojni su obožavatelji pohvalili njegov smisao za humor i sportski duh, ističući kako je upravo to suština velikih natjecanja. Jedan od komentatora sažeo je osjećaj mnogih Meksikanaca porukom: "Anthony, brate, od sada si Meksikanac", dok je drugi, aludirajući na kolumbijsko podrijetlo njegove supruge, zbunjeno upitao: "Ali ona je rođena u Kolumbiji! Što se ovdje događa?".

I premda je njegova fotografija uzburkala duhove među najvatrenijim navijačima, pokazala kako se uz malo humora napetost nogometne groznice može pretvoriti u trenutak zajedničke zabave koji nadilazi sve granice i zastave.