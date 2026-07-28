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'JASNA PRAVILA' /

Glavina najavio promjene u financiranju sporta: 'Svaki euro će biti jasno vidljiv'

Glavina najavio promjene u financiranju sporta: 'Svaki euro će biti jasno vidljiv'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ministar Glavina najavio je i nastavak reforme sustava financiranja sporta

28.7.2026.
12:10
Hina
Igor Kralj/PIXSELL
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U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave, priopćilo je u utorak Ministarstvo turizma i sporta. 

Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju.

"Donošenjem ovog Pravilnika napravili smo važan iskorak prema transparentnijem i odgovornijem sustavu financiranja sporta. Po prvi put uvodimo obvezu javne objave svih dodijeljenih javnih sredstava, uključujući i sredstva trgovačkih društava u državnom vlasništvu, Hrvatske turističke zajednice, županija, gradova i općina. Uvodimo potpunu transparentnost programa, troškova i kriterija dodjele sredstava te sustavnu evidenciju i financijsko praćenje njihova korištenja u realnom vremenu. Time stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru", izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te dodao kako od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora i svih njegovih tijela očekuje maksimalnu suradnju, potpunu posvećenost unaprjeđenju procesa te dosljednu primjenu načela transparentnosti i odgovornosti u radu.

Pravilnikom se uvodi standardizirano planiranje i praćenje programa korisnika, javna objava financijskih planova i izvršenja te digitalno praćenje provedbe putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS), čime se dodatno jača odgovornost i učinkovitost upravljanja javnim sredstvima.

Ministar Glavina najavio je i nastavak reforme sustava financiranja sporta.

"Do kraja godine izmijenit ćemo i Zakon o sportu, a dio izmjena odnosit će se na drukčiji, transparentniji sustav dodjele sredstava nacionalnim sportskim savezima putem Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj nam je uspostaviti jasna pravila, jednake kriterije za sve i dodatno ojačati povjerenje u način na koji se ulaže javni novac u hrvatski sport", zaključio je ministar Glavina.

Tonči GlavinaSportFinanciranje Sporta
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