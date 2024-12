Ima jednu od najvećih filmskih karijera, ali borio se s alkoholom i u lošem je odnosu s kćeri

Anthony Hopkins, jedan od najcjenjenijih glumaca svih vremena, danas slavi 87. rođendan. Poznat po svojim nevjerojatnim ulogama u filmovima poput ''The Silence of the Lambs'' (za koju je osvojio Oskara), ''The Remains of the Day'', ''Nixon'' i ''The Father'' (još jedan Oskar). Osim što je izvanredan glumac, Hopkins je također talentirani kompozitor i pijanist. Njegova karijera traje više od šest desetljeća, a ovo su neki od najupečatljivijih trenutaka iz njegova života.

Obitelj i rano djetinjstvo

Anthony Hopkins rođen je 31. prosinca 1937. godine u Port Talbotu, u Južnom Walesu, u radničkoj obitelji. Otac, Richard Hopkins, bio je pekar, a majka, Muriel, domaćica. Hopkins je u djetinjstvu bio povučen i nesiguran, a smatrao je da nije imao osobitu vezu s ocem, koji nije vjerovao u njegove talente. Sa 15 godina počeo je pokazivati interes za glumu, a to je uvelike bilo potaknuto njegovom majkom koja je vjerovala u njega. Međutim, tijekom tog vremena bio je nesretan i borio se s osobnim nesigurnostima.

Obrazovanje i mentorstvo

Hopkins je studirao na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA) u Londonu, gdje je njegov mentor postao Sir Laurence Olivier, jedan od najpoznatijih glumaca 20. stoljeća. Olivier je smatrao Hopkinsa velikim talentom, a Hopkins je bio duboko impresioniran Olivierovom glumom. Na početku svoje karijere, Hopkins je bio nesiguran u svoje sposobnosti i strahovao je hoće li uspjeti u glumi, no ubrzo je postao jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih glumaca na svijetu.

Prvi veliki koraci u karijeri

Hopkins je svoju karijeru započeo na londonskoj pozornici, ali prvi veliki filmski uspjeh doživio je s ulogom u ''The Silence of the Lambs'', gdje je tumačio lik Hannibala Lectera. Iako je na ekranu bio samo 16 minuta, njegova izvedba je bila toliko snažna i zastrašujuća da je uloga postala legendarna. Osvojio je Oskara za najboljeg glumca, a film je postao jedan od najpoznatijih horor-thrillera u povijesti kinematografije.

Poznat po temeljitom pristupu ulogama

Hopkins je poznat po svom dubokom pristupu ulogama i tome što se posvećuje svakom aspektu karaktera kojeg tumači. Na primjer, za ulogu Hannibala Lectera istraživao je psihopatiju i proučavao stvarne zločince kako bi što vjernije prikazao lik. Prije nego što je započeo snimanje filma, često bi se povukao u osamu kako bi se pripremio za ulogu, smatrajući da mu je to nužno kako bi što bolje dočarao osobitosti likova koje tumači.

Osobni život i borba s alkoholizmom

Hopkins je privatna osoba, a njegova biografija često spominje borbu s alkoholizmom. Alkohol je bio problem u njegovom životu sve do 1975. godine kada je odlučio prestati piti. Taj trenutak bio je prekretnica u njegovom životu. Ističe da je to bio trenutak kada je doživio emocionalnu i mentalnu transformaciju.

Gluma i glazba

Osim što je vrhunski glumac, Hopkins je i talentirani glazbenik. Sviranje klavira i komponiranje glazbe veliki su dijelovi njegovog života. Godine 2006. izdao je album klasične glazbe, a još ranije je komponirao glazbu za filmove. Hopkins je uvijek isticao da je glazba jedan od najvažnijih aspekata njegova života, te da mu pomaže u procesu pripreme za glumu. Njegova ljubav prema glazbi nije samo hobij, već i način za duhovnu obnovu i umjetničku inspiraciju.

Uloga u filmu "The Father" i Oskar iz 2021.

Godine 2021. Hopkins je osvojio još jedan Oskar za najbolju mušku ulogu, ovaj put za film The Father, gdje je igrao starijeg muškarca koji pati od demencije. Ova uloga donijela mu veliko priznanje, jer je bio izuzetno vjern na emocionalnoj dubini likova koji pate od mentalnih bolesti. Film je bio vrlo cijenjen, a Hopkins je bio pohvaljen za svoje emotivno snažno tumačenje lika, što je donijelo i Oskara u godini kada je bio u konkurenciji s mladim glumcem Chadwickom Bosemanom.

Sposobnost prilagodbe

Hopkins je poznat po tome što je izuzetno prilagodljiv različitim žanrovima i likovima. Bilo da igra zlikovca, aristokratu ili jednostavnu, ljudsku osobu, uvijek je u stanju donijeti duboku i uvjerljivu izvedbu. Njegova sposobnost da se transformira u različite likove bila je vidljiva i u filmovima poput The Remains of the Day, Nixon i The Two Popes .

Privatni život i duhovnost

Hopkins je duboko povezan s duhovnošću. Iako nije javno religiozan, često govori o važnosti samoproučavanja, introspekcije i pronalaženja unutarnje ravnoteže. Godinama je prakticirao meditaciju, što mu pomaže da se opusti i ostane uravnotežen, čak i unatoč izazovima i stresa koje donosi filmska industrija.

