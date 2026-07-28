Andrija Jarak o skandalu u Međugorju: 'Nedopustivo i sramotno! Mislim da nije bio sam'

Nakon incidenta u Međugorju koji je zgrozio javnost, na društvenim mrežama se oglasio i Andrija Jarak (56), jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara i reportera. Objavio je fotografiju počinitelja, a popratio ju je snažnom porukom.

"Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit. Stari hercegovački izraz koji se odnosi na nekoga ko sam sebe uvali u bezizlaznu situaciju. Na nezgodnom terenu. U kraju gdje žive ponosni ljudi, koji ne daju na svoje. Netko je to morao objasniti ovom nesretniku. Da zna gdje je došao raditi nered. Kad se narod organizira ne možeš mu pobjeći. Bit će zanimljivo kad kaže imena pomagača", napisao je Jarak na Facebooku.

Sada u razgovoru za Net.hr otkriva svoje viđenje cijelog slučaja i emotivnu povezanost s Međugorjem.

'To je čisti huliganski čin'

"Mislim da je to jako ružan incident. Ja sam se oženio u Međugorju, ja sam međugorski zet, tako da sam i obiteljski vezan za tu priču. Meni je van svake pameti da netko skrnavi i pali oltar te skrnavi Gospin kip. Puno je sada priča o tome tko je taj dečko, ja ne znam tko je on, ali to što je napravljeno potpuno je nedopustivo i sramotno. To je čisti huliganski čin."

Jarak naglašava kako u ovom događaju ne treba tražiti političku pozadinu, ali upozorava na detalje koji ukazuju da slučaj možda nije tako jednostavan.

"Žalosti me što se loptica odmah prebacuje na politiku, a tu nema politike. Samo treba vidjeti ima li taj čovjek psihičke probleme ili je dio neke šire priče. Koliko mi je poznato, Međugorje je dosta dobro pokriveno videonadzorom i zaštitarskim službama. Ovo što je on napravio nije baš tako jednostavno izvesti s obzirom na udaljenost od crkve pa gore do brda. Nije to lako napraviti jednoj osobi. Zato mislim da je možda imao neku širu mrežu, neke pomagače i da nije bio sam. Ali evo, to je sve u fazi nagađanja, istraga će sve pokazati. U svakom slučaju, radi se o stvarno suludom činu."

Incident koji je šokirao Hrvatsku

Podsjećamo, Međugorje je prošle noći bilo meta vandalskog napada. Kipovi Djevice Marije na Brdu ukazanja i kod Plavog križa oskvrnuti su crnom bojom i uvredljivim grafitima na engleskom i poljskom jeziku, poput "Vrag u suknji" i "Međugorje je prijevara", a zapaljen je i vanjski oltar kod crkve sv. Jakova. Nedugo nakon incidenta, mještani su u obližnjem mjestu Cerno kod Ljubuškog uhvatili muškarca, navodno poljskog državljanina, te ga predali policiji. Više informacija možete pročitati OVDJE.