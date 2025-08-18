Ana iz 'Gospodina Savršenog' o turbulentnom životu u Americi: 'Bilo je više suza nego smijeha'

Ana Kolinger, bivša kandidatkinja popularnog showa "Gospodin Savršeni", ovo ljeto provodi u Americi u sklopu programa Work & Travel. Ondje je dobila posao spasioca na bazenu, no ranije je na društvenim mrežama otkrila kako uvjeti rada nisu baš onakvi kakve je očekivala.

Sada je ponovno prokomentirala i objasnila kako joj je protekao ovaj mjesec.

"Ovaj mjesec je imao više turbulencija od 12-satnog leta do Amerike – od naglih promjena vremena do još gorih promjena raspoloženja. Možda na fotografijama ne izgleda tako, ali definitivno je bilo više suza nego smijeha. Slapove Niagare još nisam imala priliku posjetiti, ali ako se ova količina kiše i suza nastavi, ne moram ni ići tamo…", napisala je na Instagramu.

"No, nije sve tako crno – zahvalna sam na svim izazovima koje mi je svemir priredio jer sam nakon ovog iskustva 100% sigurna da bi se snašla čak i da završim na pustom otoku. Zahvalna sam i na nekolicini divnih ljudi koji su mi uljepšali život", napisala je Ana te podijelila nekoliko fotografija.

Podsjetimo, Ana nam je nedavno otkrila detalje o životu u Americi.

"Poprilično sam razočarana cijelim programom. Mjesto u kojem radim i živim je usred ničega, bez auta ne možeš nigdje, a taksiji su preskupi. Na stanarinu mi ode gotovo pola svake plaće, a živim s još četvero ljudi. Agencija na koju sam izdvojila popriličnu svotu novca predstavila je posao spasioca kao najbolji ikad, ali realnost je sasvim drugačija. Vodeni park u kojem ja radim nema čistačice te spasioci moraju raditi apsolutno sve - od rada na bazenu, nošenja smeća do čišćenja toaleta, što nije u našem opisu posla.

Foto:

Nadalje, ono o čemu nitko javno ne priča je to da jako puno internacionalnih studenata odlazi u food bank (besplatna hrana za socijalne slučajeve) po hranu jer je hrana skupa, a teško je pronaći drugi posao i uštedjeti nešto novaca. Pogotovo ako radiš kao spasilac jer je noćna smjena jedino slobodno vrijeme kada možeš raditi drugi posao, a noćni rad nam nije dozvoljen. Nitko te ne želi zaposliti na par sati ujutro prije početka smjene na bazenu, tako da neki odluče uzeti rizik i raditi noćne smjene bez prijave drugog posla. Vjerujem da mi program ne bi bio ovako loše iskustvo da živim u većem gradu i radim neki drugi posao, ali iz svake situacije pokušavam izvući najbolje tako da sam se i ovdje snašla. No, jednostavno sam platila previše za cijeli taj program tako da mi je teško biti zadovoljna s time", ispričala nam je.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ov meteorolog otkrio što nas čeka nakon završetka toplinskog vala