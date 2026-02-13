Oluja poharala dvije zemlje, zatvorene škole, tisuće evakuirano: Poginula jedna osoba, 86 ozlijeđenih

U osmoj oluji koja je pogodila Španjolsku, u Barceloni je poginula 46-godišnja žena na koju je pao otpuhnuti dio krova sa skladišta a u Kataloniji je ozlijeđeno 86 osoba tijekom četvrtka i petka, izvijestila je zdravstvena služba te pokrajine na sjeveroistoku Španjolske.

Žrtva je u trenutku nesreće radila na ulazu u tvornicu kada joj je odlomljeni dio krova pao na glavu. Umrla je u bolnici gdje se nalazi još šest osoba zbog sličnih nesreća. Među njima je 22-godišnji volonter civilne zaštite na kojeg je palo stablo.

'Ovaj niz od osam oluja je zaista je neuobičajen'

Jaka kiša, grmljavina, snijeg i snažni vjetrovi više puta su pogodili Španjolsku i Portugal posljednjih tjedana, oštetivši infrastrukturu i usjeve, te prisilivši vlasti na evakuaciju tisuća ljudi.

"Ovaj niz od osam oluja je zaista je neuobičajen", rekao je španjolski ministar poljoprivrede Luis Planas nacionalnoj televiziji TVE. "Moramo proučiti je li ovo izvanredan fenomen ili bi se, gledajući u budućnost, mogao događati češće“, dodao je.

Uništeno je oko 14.000 hektara bobičastog voća, agruma, maslina i drugih usjeva, a taj bi broj mogao znatno porasti, rekao je Planas.

Španjolska je od listopada zabilježila 38 posto više padalina u odnosu na prosjek, izvijestila je državna meteorološka služba AEMET.

Oluja Nils se povukla, ali nova oluja nazvana Oriana kreće se u petak prema Sredozemlju, donoseći vrlo jake udare vjetra u većem dijelu Španjolske i Portugala.

Zatvorene škole, očekuju se snažna klizišta

U srednjovjekovnom portugalskom gradu Coimbri službenici su dijelili letke upozoravajući na veliku poplavu i rekli da bi 9.000 ljudi moglo biti evakuirano.

Razina vode u lokalnoj rijeci i rezervoaru vode u blizini grada povukla se s 99 posto preko noći, ali daljnja kiša koja se očekuje u petak poslijepodne mogla bi izazvati prelijevanje i prouzročiti teške poplave nizvodno.

Škole i Sveučilište u Coimbri bile su zatvorene, a tvrtkama je savjetovano da zaposlenike, gdje je moguće, pošalju da rade od kuće. Škole su također bile zatvorene u 22 grada u španjolskoj južnoj pokrajini Andaluziji, gdje je 3.100 ljudi evakuirano.

U selu Grazalema, gdje je ranije ovog mjeseca evakuirano 1.500 stanovnika zbog nadiranja vode i povećanog rizika od klizišta, očekuje se snažna kiša u iduća 24 sata.

AEMET je podigao crveno upozorenje zbog vjetrova u području Castellóna, u pokrajini Valenciji, gdje bi orkanski udari vjetra mogli iznositi brzinu između 130 i 140 kilometara tijekom subote.

