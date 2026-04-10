Disney slatkica ponovno snimljena u javnosti: Traži novi početak

Američka glumica Amanda Bynes (40) viđena je na ulicama Los Angelesa. Nekadašnje lice dječje televizije sada pohađa školu za manikuru kako bi našla "stabilan i normalan posao". Ipak, kreativnost joj je ostala pa je početkom ove godine objavila isječak EDM pjesme "Girlfriend", a nedavno je potpisala ugovor s glazbenom grupom "Create Music".

Bynes je rođena u Kaliforniji, a s deset godina otkrili su je producenti Nickelodeona u dječjem kampu za komičare. Njezin urođeni talent za fizičku komediju, mimiku i transformaciju odmah ju je izdvojio.

Amandina karijera započela je u humorističnoj seriji "All That", nakon čega joj je producent Dan Schneider (60), prepoznavši njezin izniman komičarski talent, dao vlastiti show. "The Amanda Show" postigao je golem uspjeh i od Amande stvorio jednu od najvećih mladih zvijezda.

Uspjeh na televiziji bio je tek početak. Početkom 2000-ih Bynes je postala kraljica tinejdžerskih romantičnih komedija. Filmovi kao što su "Sve što djevojka može poželjeti" (2003.), "Ona je dečko" (2006.) te mjuzikl "Lak za kosu" (2007.) učvrstili su njezin status jedne od najtraženijih mladih glumica. Na vrhuncu karijere. Amanda je odustala i na Twitteru/X-u objavila da se povlači iz glume.

Odustala zbog zlouporabe lijekova

"Gluma više nije zabavna. Ako nešto više ne volim, prestanem to raditi", napisala je.

Godinama kasnije, u intervjuu za časopis Paper, otkrila je da je od glume odustala zbog borbe s vlastitim izgledom na ekranu te zbog zlouporabe Adderalla, lijeka za ADHD, koji je uzimala kako bi ostala mršava. To je bio početak njezina javnog sloma.

Uhićena je zbog vožnje pod utjecajem opijata, sudjelovanja u prometnim nesrećama s bijegom, a posebno je odjeknuo incident kada je iz svog stana na 36. katu na Manhattanu bacila bong kroz prozor pred policajcima.

Nestabilno ponašanje nije stalo

Njezino sve nestabilnije ponašanje kulminiralo je 2013. godine kada je podmetnula manji požar na prilazu jedne kuće. Nakon toga je prisilno hospitalizirana, a njezinoj majci Lynn dodijeljeno je privremeno skrbništvo nad njom i njezinom imovinom. Skrbništvo je trajalo gotovo devet godina, a završilo je 2022. godine.

U ožujku 2023. ponovno je završila na psihijatrijskom liječenju nakon što je pronađena kako dezorijentirano i bez odjeće luta ulicama Los Angelesa tijekom psihotične epizode.

Amandini fanovi spekuliraju da je glumica "propala" zbog Schneidera, samog producenta koji ju je otkrio. Nakon što je dokumentarna serija "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" razotkrila toksičnu i opasnu radnu okolinu na setovima Nickelodeonovih serija, u središnji plan pao je dotični producent.

Producent ju oplodio kada je imala 13?

Odnos Dana i Amande godinama je bio opisan kao iznimno blizak, gotovo mentorski. Bivši članovi produkcijskog tima prisjetili su se kako su Schneider i mlada glumica bili "vrlo fizički bliski", a nije bila rijetkost vidjeti je kako mu na setu masira vrat.

Schneider je tvrdio da je bio dio njezinog tima za podršku, čak i u privatnim stvarima. Međutim, svjedočanstva iznesena u dokumentarcu "Quiet on Set" bacila su potpuno novo svjetlo na tu bliskost, postavljajući pitanje je li ona prelazila granice profesionalnosti i primjerenosti.

Osim optužbi za verbalno zlostavljanje, serija je istaknula i brojne scene iz njegovih emisija koje su danas ocijenjene kao neprimjerene i hiperseksualizirane.

Iako Bynes nije sudjelovala u izradi dokumentarne serije, nedavno se javno oglasila kako bi demantirala lažni TikTok video u kojem se tvrdilo da ju je Schneider oplodio kada je imala samo 13 godina, nazivajući te tvrdnje "lažima za klikove".

