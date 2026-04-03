Od Disney slatkice do problematične ovisnice: Danas izgleda neprepoznatljivo

Danas, 3. travnja, Amanda Bynes, jedno od najprepoznatljivijih lica dječje i tinejdžerske komedije s prijelaza milenija, ulazi u svoje peto desetljeće. Njezin 40. rođendan simboličan je trenutak za osvrt na karijeru obilježenu strelovitim usponom, jednako dramatičnim padom i dugogodišnjom, mukotrpnom borbom za mentalno zdravlje i povratak u normalan život, daleko od blještavila Hollywooda koji ju je stvorio i umalo uništio. Njezin put je podsjetnik na tamnu stranu slave i pritisak koji ona nosi, ali i priča o otpornosti i nadi da je, i nakon najtežih padova, moguće pronaći novi početak.