Alka Vujica u zagrljaju bivšeg! Snimka se brzo proširila, nižu se komentari

Da su godine za nju doista samo broj, Alka Vuica (65) potvrdila je novom snimkom na Instagram storyju.

U objavi koja je oduševila njezine pratitelje, podijelila je isječke s koncerta kultnog britanskog benda Duran Duran, održanog u blizini Venecije. Ipak, pažnju je privukla njezina pratnja, poznati srpski slikar Vuk Veličković (61), s kojim je veže neraskidiva životna spona. Skupa s njima je uživao i poznati glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi (52).

Foto: Instagram/Screenshot

Neraskidiva veza

Objavljeni videozapis prikazuje Alku i Vuka kako se prepuštaju ritmovima bezvremenskih hitova, nasmijani i zagrljeni usred energične publike. Njihova bliskost nije samo odraz dobrog prijateljstva.

Alka i Vuk bili su par krajem osamdesetih, a iz njihove ljubavi rodio se sin Arian. Iako su njihovi romantični putevi krenuli u različitim smjerovima, ostali su bliski i posvećeni roditelji, što Vuica često s ponosom ističe na društvenim mrežama, nazivajući njihovu povezanost "neuništivom energijom".

Njihov sin Arijan uspješan je glazbeni producent, čime je obiteljska ljubav prema umjetnosti dobila i treću generaciju. Komentari ispod objave uglavnom su pozitivni, a jedan korisnik je napisao: "Oni su super i zasebno i zajedno, inteligentni, bistri, zanimljivi".

Foto: Instagram/Screenshot

Buduća baka na rock spektaklu

Koncert je bio dio velike europske turneje kultnog benda Duran Duran, koji već desetljećima oblikuje svjetsku glazbenu scenu. Njihov nastup u Villi Manin u Codroipu, nedaleko od Venecije, privukao je tisuće obožavatelja svih generacija.

Alka, poznata po svojoj ljubavi prema glazbi i živahnim izlascima, pokazala je da godine za nju ne predstavljaju prepreku. Štoviše, ova energična večer dolazi u posebnom trenutku njezina života jer bi Alka Vuica uskoro trebala postati baka. Svojim je obožavateljima i ranije dala do znanja da od nje ne očekuju klasičnu baku koja peče kolače, a snimke s koncerta to i potvrđuju.