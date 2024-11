Arian Vuica: 'Majčin stav davao mi je slobodu, ali bez očekivanja ili pristiska'

Glazbenik Arian Vuica otvoreno je za Net.hr progovorio o odrastanju uz majku Alku Vuicu, balansiranju između umjetnosti i izazova javnog života. Otkrio je kako ga je majčin svijet glazbe inspirirao, ali i oblikovao njegov vlastiti, autentičan put. Govorio je o glazbenoj sceni, gdje spontanošću i strukturiranim radom gradi prepoznatljiv stil, te istaknuo želju za istraživanjem novih žanrova, pa čak i sklapanjem nota za filmove i videoigre. Planovi su mu ambiciozni, a energija zarazna – Arian je spreman preuzeti glazbenu scenu na svoj način!

Odrastanje uz majku kao što je Alka Vuica zasigurno ima svoje prednosti i izazove. Kako pamtite svoje djetinjstvo?

Svoje djetinjstvo pamtim kao jako lijepo iskustvo. Biti okružen umjetnošću, glazbom i kreativnošću od malih nogu dalo mi je slobodu da istražujem vlastite interese i talente. Naravno, postojali su i izazovi zbog majčine javne prisutnosti, ali s druge strane, to mi je pružilo jedinstven pogled na svijet i životne lekcije koje su mi danas dragocjene.

Mnogi se umjetnici bore s nasljeđem svojih roditelja. Kako ste se nosili s pritiskom da opravdate očekivanja koja dolaze s poznatim prezimenom?

Iskreno, nikad nisam osjećao pritisak da opravdam očekivanja zbog svog prezimena. Nikad nisam imao potrebu nekoga nadmašiti ili nešto posebno dokazivati zbog toga. Uvijek sam se fokusirao na vlastiti put i razvoj, stvarajući glazbu koja odražava mene kao osobu, a ne nešto što bi trebalo ispuniti tuđa očekivanja.

U kojim situacijama ste najviše osjećali podršku majke?

Podrška moje majke bila je prisutna kroz cijeli moj život, ali bez nekog pretjerivanja ili nametanja. Nisam imao posebne trenutke kada je bilo ‘više’ ili ‘manje’ podrške. Njen stav mi je davao slobodu da istražujem svoj put, znajući da imam podršku kad god zatreba, ali bez pritiska ili očekivanja.

Kako biste opisali svoj razvoj kao glazbenika - od početaka do sada? Koje su ključne prekretnice oblikovale vašu karijeru?

Moj put u glazbi bio je ispunjen eksperimentiranjem i otkrivanjem vlastitog stila. Ključni trenutak dogodio se kad je trap scena u Hrvatskoj počela rasti, jer mi je to otvorilo prostor da se izrazim autentično i da me publika prepozna. Također moj multiplatinasti uspjeh s Juice Wrld-om.

Kako pristupate procesu stvaranja glazbe? Što mislite o ulozi spontanosti naspram planskog rada u stvaranju umjetničkog djela?

Mislim da spontanost mora biti prisutna na samom početku stvaranja, jer tako ideje dolaze prirodno i iskreno. Ali kasnije, kad se razvija pjesma, važno je uključiti i ‘mozak’ – unijeti malo razmišljanja i strukture kako bi sve dobilo smisao i formu.

Zašto je srpska trap scena toliko dominantnija od hrvatske?

Srpska trap scena je dominantnija dijelom zbog većeg tržišta, ali i zbog toga što srpska publika pokazuje veliku privrženost vlastitoj glazbi. U Hrvatskoj je često prisutno zanimanje za stranu scenu, pa domaći izvođači možda teže dolaze do te vrste podrške.

Postoje li neki izvođači na hrvatskoj sceni za koje mislite da zaslužuju više pažnje, a koji možda nisu dovoljno prepoznati?

Ne bih nikoga posebno izdvajao, svatko donosi nešto svoje, i mislim da se kvaliteta prepoznaje na različite načine. Hrvatska scena raste, a publika postaje sve otvorenija za nove zvukove i ideje. Drago mi je vidjeti tu raznolikost i kreativnost koja polako dolazi do izražaja.

A netko tko je precijenjen?

Iskreno, teško mi je reći tko je precijenjen jer mislim da svatko radi glazbu prije svega za sebe, a ne samo za publiku. Vrijednost umjetničkog djela ne mjeri se samo popularnošću, mislim da je prava vrijednost u iskrenosti i autentičnosti samog umjetnika.

Koje mislite da su najveće prepreke s kojima se mladi izvođači suočavaju na hrvatskoj glazbenoj sceni?

Smatram da su najveće prepreke u Hrvatskoj manjak razvijene glazbene industrije i teškoće s kojima se mladi glazbenici susreću kad pokušavaju pronaći podršku i resurse. Bez pravog sustava koji bi ih podržao, mnogi talenti nažalost ne dobivaju priliku da se istaknu ili razviju.

Kako zamišljate svoju budućnost u glazbi? Postoje li određeni ciljevi ili snovi koje želite ostvariti?

U budućnosti bih volio nastaviti s izdavanjem pjesama, ne samo unutar regije nego i vani. Privlači me i ideja da radim glazbu za filmove ili videoigre jer mislim da bi to bilo odlično iskustvo. Volio bih ući u različite žanrove i istražiti stilove koji su možda izvan moje zone komfora, jer me ta raznolikost stalno tjera na rast. Mislim da svaki žanr nosi svoju priču i energiju.

