Švercala kokain, bila u zatvoru okružena kukcima, a onda se dogodio preokret

Prije više od deset godina, reality zvijezda Michaella McCollum (32) postala je poznata kao najpoznatija "kraljica juga". Zajedno s Melissom Reid činila je duo "Peru Two" i vjerovala da će švercanjem droge živjeti lagodan život. Međutim, s 20 godina, uhvaćena je na aerodromu u Limi s 12 kilograma kokaina u prtljazi, nakon čega je odvedena u zatvor pod prijetnjom da "nikada više neće vidjeti svjetlost dana". No, ubrzo je zaintrigirala svjetsku javnost, što joj je pomoglo da po izlasku iz zatvora počne graditi karijeru reality zvijezde.

Michaella McCollum, 32-godišnjakinja iz Sjeverne Irske, postala je poznata medijska figura 2013. godine nakon što je uhićena zbog pokušaja krijumčarenja droge iz Perua u Španjolsku. Nakon tri godine provedenih u peruanskom zatvoru, Michaella je 2016. godine izašla na slobodu. Posvetila se sebi, svom izgledu i obiteljskom životu. Rodila je blizance Raphaela i Rija, koji sada imaju šest godina, a očekuje je i sudjelovanje u jednom reality programu.

Michaella sada uživa u slobodi i majčinstvu, a nedavno je viđena kako igra odbojku na plaži u Benidormu. Njena vitka linija i izazovni kupaći kostim privukli su pažnju. Nekoć poznata po svom kontroverznom incidentu, sada je izgledala sretno i opušteno, daleko od prošlih problema.

Nakon izlaska iz zatvora, Michaella je priznala da je bila naivna i nije shvaćala ozbiljnost svojih postupaka. Smatrala je da je švercanje droge "lak novac" i nije bila svjesna posljedica.

"U to vrijeme, mislila sam da je 6.000 dolara puno novca. Sada znam da nije. Mislila sam da je to lak novac i da samo radim nešto sasvim normalno tamo. Droga je bila prilično normalna stvar. Kod kuće, u Velikoj Britaniji, to je tabu tema, ali tamo mi je sve izgledalo kao normalna stvar", izjavila je ranije u showu "Lorraine". Prisjetila se i kako se u zatvoru probudila s 50 insekata koji su se kretali iznad njezine glave i oko njenih stopala.

Michaella je nastavila život u Irskoj, gdje se posvetila obitelji. O ocu svojih dječaka nije mnogo govorila u javnosti, no istaknula je kako joj je majčinstvo pomoglo da promijeni pogled na život i ostavi prošlost iza sebe.

