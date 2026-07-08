Alka Vuica u najboljem društvu: Uz trudnu snahu Doru Šitum odbrojava dane do dolaska unuka

Na javnom izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug, kojim se planira izgradnja 600 novih priuštivih stanova, posebnu pažnju privukla je glazbenica Alka Vuica (65) koja je događanju stigla u društvu trudne snahe Dore Šitum (28).

Alka, koja će uskoro postati baka, ne skriva koliko uživa u ovom novom životnom poglavlju. Uz nju je bila Dora, supruga njezina sina Ariana Vuice (36), koja posljednje tjedne trudnoće provodi u iščekivanju dolaska njihova prvog djeteta - dječaka.

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Dora je nedavno u intervjuu za Net.hr otkrila kako se osjeća pred sam kraj trudnoće, ali i koliko je buduća baka Alka uključena u pripreme za dolazak prinove.

„Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno“, rekla je Dora, dodajući kako su ona i Arian uzbuđeni zbog roditeljske uloge koja ih uskoro čeka.

Akademska slikarica otkrila je i da su već počeli pripremati sve za dolazak sina. Nedavno su se uselili u novi stan, uredili dio dječje sobice, kupili prvu robicu, odabrali kolica i ostale potrepštine za bebu.

Foto: Antonio Vrbančić

„Mislim da smo Arian i ja podjednako opsjednuti bebom, ne prestajemo razmišljati i razgovarati o tome kako postajemo roditelji. Tata već planira zajedničke avanture, a ja ih s veseljem iščekujem“, ispričala je Dora za Net.hr.

Otkrila je i da će Arian biti uz nju na porodu, što je njegova želja, ali i nešto što će njoj pružiti dodatnu sigurnost.

Sin poznate kantautorice, producent Arian Vuica, i Dora Šitum nedavno su se vjenčali u intimnom krugu obitelji i kumova. Kako je Dora otkrila, planiraju i veliko crkveno vjenčanje sljedeće godine, nakon što se oporavi od poroda i kada njihov sin malo poraste.