Alka Vuica otkrila detalje o nastanku 'Laži me': Odgovorila i na pitanje o Igoru Štimcu

Jedna od najpoznatijih hrvatskih kantautorica, Alka Vuica, na svom je Instagram profilu obožavatelje vratila u prošlost, podijelivši dosad nepoznate detalje o nastanku svog velikog hita "Laži me". Pjesma koja je 1994. godine obilježila početak njezine solo pjevačke karijere i danas je nezaobilazan dio radijskog etera, a sada je otkriveno da je inspirirana velikom ljubavi i slomljenim srcem.

Pjesma napisana u polusnu

U isječku iz intervjua, snimljenom u opuštenoj atmosferi pokraj bazena, Vuica je otkrila da je pjesma nastala na gotovo filmski način. Na pitanje koju bi svoju pjesmu i danas napisala potpuno isto, bez oklijevanja je odgovorila - "Laži me". Opisala ju je kao pjesmu koja je "došla od Boga", a inspiracija se pojavila nakon susreta s jednom "velikom ljubavi" u Ljubljani tijekom ratnog razdoblja.

"Cijela priča bit će u mojim memoarima", najavila je zagonetno, dodajući kako je tekst zapisala jedne noći u Istri, probudivši se iz polusna s gotovim stihovima u glavi. Uz video je uputila i izazov svojim pratiteljima: "Probajte pogoditi koja me moja velika ljubav najviše lagala i inspirirala za tu pjesmu!". To je potaknulo lavinu komentara i nagađanja, a među imenima koja su se spominjala našli su se Goran Bregović, Momčilo Bajagić Bajaga te Igor Štimac. Jedan od odgovora pratitelja glasio je 'Igor Štimac', a Alka je odmah uzvratila: 'Netočan odgovor'.

Ključna uloga Dine Dvornika

Osim emotivne pozadine, Alka je otkrila i fascinantan detalj vezan uz strukturu pjesme. Priznala je kako je originalni tekst bio bez refrena, pa ga je jednostavno "posudila" iz druge pjesme koju je ranije napisala za grupu Extra Nena. Ipak, ključnu ulogu u uspjehu pjesme pripisala je pokojnom glazbenom velikanu Dinu Dvorniku, koji je radio na produkciji. "On je to tako dobro napravio. Zato i danas zvuči tako moderno i zato je to veliki hit", objasnila je Vuica.

Njihova suradnja bila je iznimno cijenjena i plodna, a da su zajedno stvarali glazbu ispred svog vremena, svjedoči i posthumno objavljeni duet "Na Karibe", dovršen godinama nakon Dvornikove smrti. Pjesma "Laži me" bila je naslovna pjesma s njezinog debitantskog albuma, koji ju je nakon godina uspješnog pisanja za druge izvođače lansirao u sam vrh domaće glazbene scene i donio joj titulu hita godine.

Više od trideset godina kasnije, "Laži me" i dalje živi, a Alka Vuica je novom objavom ponovno potvrdila svoj status jedne od najintrigantnijih autorica na domaćoj sceni, ostavivši javnost da s nestrpljenjem iščekuje njezine memoare i konačno otkriće identiteta tajanstvenog muškarca.